Ensurt a Platja d'Aro: atropellen un nen de 2 anys i en surt il·lès

Ensurt aquest diumenge al matí a Platja d'Aro, un cotxe va atropellar un nen de 2 anys i en va sortir il·lès.

L'accident de trànsit va produir-se pels volts de les onze del matí a l'avinguda s'Agaró, a l'alçada d'un pas de vianants, un menor va irrompre al mig de la via i va acabar sota d'un cotxe que hi circulava.

El menor va tenir molta sort perquè si bé va acabar a sota del vehicle, no va patir cap gairebé cap ferida. De fet, va ser tractat in situ pels sanitaris del SEM pel fort ensurt i la caiguda. Però li van poder donar l'alta allà mateix i no va necessitar ser evacuat a cap centre sanitari.

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro s'encarrega de l'atestat de l'accident i apunta que la criatura estava a la vorera, però va marxar corrents i va acabar enmig de l'avinguda s'Agaró.

El conductor del cotxe, un vehicle Smart, no va poder fer res per evitar l'accident, que sortosament, es va quedar amb un fort ensurt.