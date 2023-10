Prop de 2.750 persones integrants de 317 equips participaran aquest cap de setmana a la desena edició de l’Oncotrail, la prova solidària de 100km per equips organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració del Club Atlètic i l’Agrupació Excursionista de Palafrugell. Serà la desena edició d’una trail per equips que va ser pionera en aquest format i que s’ha consolidat com un dels esdeveniments esportius i solidaris més esperats del calendari. El repte consisteix a fer 100 km per etapes, en equips d’entre sis i vuit membres que poden anar fent relleus entre ells, si bé sempre n’hi ha d’haver quatre en moviment. Per inscriure’s, els equips han de fer un donatiu mínim de 1.000 euros a la Fundació Oncolliga Girona, que destina aquests recursos a millorar el benestar i la qualitat de vida dels malalts de càncer i a finançar projectes de recerca sobre la malaltia.

La plaça de Can Mario de Palafrugell tornarà a ser el punt de sortida de la prova, el dissabte a les 9 del matí. El recorregut és circular i està dividit en 10 trams que passen per camins de ronda de la Costa Brava entre la platja de Castell de Palamós i la platja de Pals, així com per corriols interiors i de les Gavarres.