El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí acull demà la tercera edició de la jornada Les tècniques tradicionals en la construcció de l’arquitectura contemporània, promoguda per l’Associació Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica (GRETA) i la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), amb la voluntat d’incidir en la consciència i la sensibilització sobre les tècniques tradicionals en la construcció com a eina complementària de les tècniques contemporànies per un canvi de paradigma més sostenible i just.

La temàtica està centrada en la figura de l’artesà en l’arquitectura actual i hi haurà ponències de diversos experts. La jornada finalitzarà amb una taula rodona, conduïda per l’arquitecte Octavi Mestre, sobre el futur dels oficis de la construcció.