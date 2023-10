Fort ensurt el que s'ha endut un conductor aquest matí quan circulava per la C-31. Ha patit una sortida de via amb el seu cotxe i ha caigut per un pont d'uns tres metres d'altura.

L'accident de trànsit s'ha produït cap a les set a l'altura del quilòmetre 337,1 en sentit Palafrugell i ha fet mobilitzar els Mossos d'Esquadra, SEM i Bombers. El conductor ha quedat atrapat en caure amb el vehicle pel pont i els Bombers han hagut de fer tasques d'excarceració. Amb tot, però, l'home en ser rescatat es trobava estable. El SEM de la seva banda ha atès l'ocupant del cotxe que ha resultat ferit de poca consideració, segons el Servei Català de Trànsit. Els sanitaris posteriorment l'han evacuat a l'hospital Josep Trueta perquè presentava algun hematoma. Els Mossos de la seva banda s'encarreguen de l'atestat del sinistre viari.