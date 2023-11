El vaixell d'Open Arms està atracat des d'aquest dimecres i fins dissabte al port de Palamós. Durant aquests dies, però, serà el lloc on es pot veure 'El mar, la frontera més ampla', una exposició que vol sensibilitzar la ciutadania del "drama humanitari" que es viu al Mediterrani. Una mostra que s'estrena coincidint amb el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. L'exposició es divideix en tres espais, que encarnen el que viuen els immigrants. El primer és l'origen, el segon el viatge i el tercer l'arribada. Una mostra inaugurada per la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha volgut destacar que la mostra pretén ser també una denúncia per la vulneració de drets, que "no passen tan lluny com creiem".

Les disset persones que conformen la tripulació de l'Open Arms han arribat aquest dimecres a Palamós. S'hi estaran fins dissabte, però amb un objectiu diferent del que tenen habitualment. I és que el vaixell de l'ONG acull aquests dies l'exposició 'El mar, la frontera més ampla', que vol ser una forma de sensibilització a la ciutadania del que suposa haver de creuar el Mediterrani que s'ha convertit amb "la fossa comuna més gran del món". Una estrena que s'ha fet coincidint amb el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i que ha presidit la consellera d'Igualtats i Feminisme, Tània Verge. A dins del vaixell es poden veure fotografies i elements que intenten evidenciar les dificultats que tenen els immigrants quan fugen del seu país i es disposen a creuar el Mediterrani, a la cerca d'una vida millor. Un viatge que en massa ocasions acaba amb el rescat per part de l'Open Arms o altres ONG o, en el pitjor dels casos, amb l'enfonsament de l'embarcació i la mort dels ocupants. Tres espais 'El mar, la frontera més ampla' es divideix en tres espais. La zona de coberta del bot que representa 'l'origen'. Allà es pot interpretar el perquè de la fugida d'aquestes persones i què porten a sobre quan marxen de casa seva per travessar el mar. La segona zona és la part del 'viatge' i es poden veure escenes com la sala de cures de l'Open Arms o l'espai dedicat a les ràdios que s'utilitzen per comunicar-se entre els tripulants. Unes ràdios per les quals que el visitant pot escoltar històries viscudes al vaixell. La tercera part de l'exposició està dedicada a l'arribada i el fet que "no tenen res". En aquesta zona es pot interpretar les dificultats d'aquestes persones quan el país on arriba l'Open Arms els posa dificultats per poder tirar endavant. En el seu discurs, Verge ha volgut fer evident que l'Open Arms ha de ser també un espai de denúncia, per uns drets humans "cada vegada més amenaçats". En aquest sentit, la consellera d'Igualtat ha recordat que "és necessari combatre els discursos d'odi" que arriben per part dels partits de l'extrema dreta, en al·lusió a Vox. Premiats Durant l'acte d'inauguració s'ha premiat tres persones relacionades amb el món de la cooperació. D'una banda, el coordinador de les ONG de les comarques gironines, Carles Serra, que ha agraït el premi, però ha demanat més implicació de ciutadania i institucions. També s'ha guardonat la membre de l'entitat garrotxina Resilience Earth, Érika Zárates i el membre de SOS Mediterraneé Marc Carbonell. Precisament, Carbonell és un dels tripulants que "patrullen" el Mediterranien què ha qualificat de "vergonya" per part dels diferents governs. En aquest sentit, ha lamentat que la cooperació dels executius -especialment italià i maltès- en els darrers anys és gairebé inexistent. "Fem una feina en un espai immens. És com buscar una agulla en un paller i a sobre no ens ajuden", lamenta. De Palamós, la mostra anirà a Barcelona i també visitarà els ports de Tarragona i el de la Ràpita. L'exposició està oberta a tothom.