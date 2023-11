Els Mossos d’Esquadra amb col·laboració de la Policia Local de la Bisbal d'Empordà han detingut nou persones i han desmantellat un cultiu de marihuana en una masia de la Bisbal d’Empordà. A més, han intervingut 54,5 quilos de cabdells de marihuana, dues pistoles i una defensa elèctrica. En una de les estances, els policies van trobar-hi la instal·lació que permetia el reg amb un dipòsit d’aigua de 1000 litres i dues depuradores.

Els arrestats són vuit homes i una dona, d’edats compreses entre els 20 i 60 anys i els acusen de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i tinença il·lícita d’armes.

Tot el cas arrenca quan els Mossos de la Unitat d’Investigació de la Bisbal van iniciar una investigació el mes passat davant les sospites de l’existència d’un cultiu de marihuana en una masia del municipi. Fruit de la investigació, el dilluns 13 de novembre van entrar a l’habitatge. En el dispositiu hi van participar agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana, de la Unitat d’Investigació i Àrea Regional de suport Operatiu (ARRO) que van rebre el suport i col·laboració de la Policia Local de la Bisbal.

Els policies van constatar que el mas constava de l’edificació principal, un soterrani i una nau annexa i totes les zones estaven destinades a l’activitat il·lícita. Durant el dispositiu els investigadors, van intervenir 54,5 quilos de cabdells de marihuana i van localitzar més de 2.000 testos amb restes vegetals i terra, més d’una quarantena de ventiladors, diversos aparells d’aire condicionat, humidificadors i dues centrifugadores.

També en una de les estances hi havia la instal·lació que permetia el reg amb un dipòsit d’aigua de 1000 litres i dues depuradores. En una part de l’edificació destinada a habitatge també van localitzar dues armes de foc i una defensa elèctrica.

23.203 euros de frau elèctric

Els mossos van constatar amb la companyia elèctrica l’existència d’una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica. El valor econòmic defraudat de l’energia no facturada equivaldria a 23.203 euros.

En total van detenir un total de nou persones. Concretament, sis homes i una dona que van trobar a la masia i a dos homes més en un altre punt del municipi, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. A la dona, que era una dels dos arrestats que vivien en l’habitatge, a més, se la va detenir per tinença d’armes prohibides. Els detinguts, quatre d’ells amb antecedents, van passar el dia 15 de novembre a disposició de Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal. Van quedar en situació de llibertat provisional amb obligació de compareixença periòdica, retirada de passaport, prohibició de sortida del territori, segons informa el TSJC. La causa està oberta pels delictes contra la salut pública i defraudació elèctrica. En aquest moment no per tinença il·lícita.

Els altres arrestats van quedar en llibertat a dependències policials a l’espera de comparèixer davant el jutge coneixedor de la causa quan se’ls requereixi a tal efecte.