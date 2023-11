Un camió ha quedat encallat aquesta tarda en un pont que travessa la carretera que uneix Platja d'Aro amb Calonge i Sant Antoni. Els fets han tingut lloc pels voltants de les dues de la tarda a la C-253, quan una grua integrada al vehicle ha impactat amb l'estructura de fusta, danyant-ne una part. Es tracta d'un pont que connecta un càmping amb la platja.

L'incident ha provocat el tall de la circulació en ambdós sentits per seguretat. Està previst que no es torni a obrir el pas fins d'aquí un o dos dies, mentre durin les tasques per assegurar l'estructura.

Fins llavors, es recomana que per entrar o sortir de Platja d'Aro es faci per la C-31.