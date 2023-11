Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi declarat a la deixalleria de Calonge. Segons la informació facilitada pel cos d'emergències, l'avís s'ha donat a les 18.45 hores quan s'ha alertat de la presència de flames en unes piles de restes vegetals de les instal·lacions. Quatre dotacions han acudit per apagar les flames, ajudats per treballadors de la deixalleria, que han remogut les restes amb una màquina excavadora. L'incident no ha provocat ferits.

Està previst que les tasques d'extinció s'allarguin durant les pròximes hores.