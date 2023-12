Espectacular accident de trànsit el que es va produir aquest dimecres a la nit a Platja d'Aro. Un tot terreny va patir una sortida de via quan circulava per l'autovia C-31 amb la mala sort de travessar la tanca i va acabar daltabaix del marge.

Segons el Servei Català de Trànsit, el vehicle va causar destrosses a la tanca i va acabar caient de més de 20 metres d'altura. Finalment, va quedar atrapat en una zona de canyissars i a tocar d'un rec. Aquest accident va tenir lloc a prop del "famós" radar fix de Platja d'Aro, a tocar la sortida de Castell d'Aro i s'Agaró.

A dins del vehicle hi havia quatre persones que van resultar il·leses malgrat el fort ensurt. Els Mossos d'Esquadra de Trànsit es van desplaçar a la zona i van abalisar el vehicle. A banda, també es van activar el SEM i els Bombers.

Irrupció d'animal

D'altra banda, cap a les dotze de la nit hi va haver un altre accident de trànsit en aquesta mateixa via a l'altura de Santa Cristina d'Aro per irrupció d'animal, segurament un senglar. El cotxe va accidentar-se, però ningú va resultar ferit, indica Trànsit.