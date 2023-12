L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s’ha reunit aquest cap de setmana amb les entitats i associacions de la ciutat que s’han trobat recentment amb la impossibilitat d’entrar a les dependències del Casino Guixolenc, situat al passeig del Mar, on la Cambra de Comerç promou la construcció d’una Escola d’Hostaleria. L’ajuntament recorda que «el president del Casino, Àngel Ballesteros va ser expulsat del bar del local social per una empresa de seguretat contractada per la Cambra de Comerç» i que «altres entitats com la Penya Barcelonista, l’Associació Filatèlica o el Club d’Escacs també s’han trobat amb impediments d’accés als locals d’aquest mateix immoble».

El consistori ha ofert a les associacions assessorament jurídic, «davant del que es considera un abús cap a les entitats, moltes d’elles històriques i molt arrelades a Sant Feliu de Guíxols». "Malgrat que la Cambra vulgui tenir una bona finalitat -la construcció d'una escola d'hostaleria-, s'ha fet de forma inadequada i sense consens", va dir l'alcalde, Carles Motas, qui va afegir que "a les entitats i ciutadania, que aporten valors positius, culturals, esportius o que creen teixit social, no se'ls pot tractar d'aquesta forma".

"Sempre hem actuat confrem a la llei"

Des de la Cambra de Comerç de Sant Feliu, apunten que «sempre han actuat conforme a la llei» i mantenint totes les parts informades. Asseguren que les obres han estat «consensuades entre totes les parts i la Fundació Casino Guixolenc-Espai Cambra, que regirà l’escola, no ha fet cap acció a esquenes de cap de les entitats que avui ocupen el local».

La corporació empresarial afirma que, des de l’any 2022, el projecte de la futura escola "ha estat informat i aprovat, tant per les assemblea de socis del Casino Guixolenc com pel ple de la Cambra", i recorden que el 30 de juny de 2022 es va firmar el document on es planteja que l’aportació de l’immoble a la Fundació comportarà la liquidació de l’Associació.

Així mateix, apunten que ara fa un any es va procedir, davant notari, a la "creació de la Fundació Casino Guixolenc-Espai Cambra i es firma un conveni Cambra-Casino on es detalla la cessió de les instal·lacions i el mobiliari a la Fundació i es reconeix el dret dels socis de l’Associació a fer us d’una part de les instal·lacions i a gaudir d’avantatges en els serveis que s’ofereixin".

Aquesta mateixa tardor, el 27 d'octubre, l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar la llicència d’obres per l’Escola d’Hosteleria que, alhora, comportarà la posada al dia i l’adequació de les instal·lacions a la normativa vigent. Segons la Cambra, "s’han mantingut reunions presencials amb els socis de l’Associació informant-los de l’estat del projecte i dels drets que mantindrien com a socis, i que el 14 de desembre començarien les obres, per la qual abans d’aquesta data haurien de cessar en l’activitat".