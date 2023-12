El ple de l’Ajuntament de Palamós va aprovar dimarts al vespre la cessió a la Generalitat dels terrenys on es construirà la futura nova estació d’autobusos del municipi. Es tracta d’un espai de titularitat municipal, de 3.300 metres quadrats de superfície i situat en l’àmbit del Pla de Nau, en la prolongació del carrer d’Enric Vincke que s’ha obert al trànsit aquest any. Amb aquest tràmit, l’Ajuntament confia que la Generalitat comenci les obres en breu.

El Govern català és el promotor i executor d’aquesta obra, que preveu donar resposta a la reivindicació històrica de Palamós d’eliminar l’actual parada d’autobusos del carrer de López Puigcerver, davant la plaça de Catalunya. «Creiem que és una necessitat imperiosa poder cedir aquests terrenys a la Generalitat, que ja ha fet el procés de redacció del projecte i d’adjudicació de l’obra i per tant en pocs mesos l’obra hauria de començar. La feina de serveis tècnics i secretaria de serveis jurídics ha pogut desencallar la situació, ara fem aquesta posada a disposició perquè creiem que no podem perdre ni un dia més per tirar aquest projecte endavant», exposava l’alcalde republicà, Lluís Puig.

En concret, en el ple es va aprovar la mutació demanial subjectiva dels terrenys on s’ubicarà la nova estació d’autobusos, és a dir, l’equipament manté la consideració de bé demanial afecte a servei públic, però canvia el subjecte que ostenta la titularitat de l’immoble, passant de l’Ajuntament a la Generalitat.

Aquest era el darrer tràmit que restava per a poder donar llum verda a la construcció de la nova estació d’autobusos. La nova estació d’autobusos se situarà en un espai cèntric de la zona urbana, amb connexió amb vials principals del municipi, i amb un enllaç d'entrada i sortida amb l’autovia C-31.

La futura estació d’autobusos

Aquesta instal·lació ocuparà una superfície total d’uns 3.300 metres quadrats, disposarà d’una platja de 7 andanes per als autobusos en semibateria i també comptarà amb un espai de parada ràpida i una zona d’estacionament d’autobusos en fila, davant de les andanes. L’edifici de l’estació serà de planta baixa i acollirà una sala d’espera, zona de vending i taquilles. El projecte també inclou la ubicació d’un tancament de vidre que facilitarà la visió de les andanes des de la sala d’espera i la marquesina que s’ha projectat sobre les andanes.

Aquest projecte comporta una inversió de 2,8 milions d’euros que aporta la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament preveu que un cop enllestit el tràmit de canvi de titularitat dels terrenys, que les obres comencin a principis de l’any vinent, i que el nou equipament pugui entrar en funcionament durant aquest any 2024.