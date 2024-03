L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols aprova una moció per combatre la delinqüència multireincident que insta a implementar eines al sistema judicial per garantir que els casos de multireincidència no continuïn sense impunitat.

La problemàtica afecta diverses poblacions. Al Baix Empordà els alcaldes de diferents municipis es van reunir per abordar aquesta problemàtica i demanar mesures. La proposta es va presentar conjuntament pels grups municipals de Junts per Catalunya i Tots per Sant Feliu. La moció aprovada reconeix la necessitat d'abordar la problemàtica de manera decidida per part de totes les administracions i es manifesta la necessitat de reformar i adaptar el Codi Penal i la Llei d'enjudiciament criminal i a la creació de nous jutjats i jutges de reforç. Per aquests motius s'insta a les diferents administracions supramunicipals a entomar de forma decidida aquests canvis legislatius i aplicació de recursos humans i materials. Des de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, constaten que "l'aprovació d'aquesta moció és un pas significatiu per una ciutat més segura i justa" i s'admet que la solució no és senzilla. "La delinqüència multireincident és un problema multifacètic que requereix una resposta integral i sostinguda", manifesten. Millorar la convivència El portaveu de Junts, Toni Carrión, va manifestar que "no hem de permetre que la impunitat s’imposi". Amb la moció es busca aconseguir una millor convivència. "Esperem que els resultants tinguin un recorregut positiu i serveixin per a la millora de la seguretat dels ciutadans i contribueixin a reduir la delinqüència multireincident" conclouen. Junts per Sant Feliu portarà al ple les mesures per fer front als multireincidents La problemàtica de la multireincidència ha portat poblacions d'altres comarques a portar a terme iniciatives similars. Figueres o Vilafant, a l'Alt Empordà, són altres municipis que han portat mocions al ple municipal demanant mesures similars.