Artesana torna el cap de setmana a la Bisbal amb 24 parades d'artesania i ceràmica

La Fira Artesana de la Bisbal comptarà amb 24 parades d'artesania i ceràmica. La fira comptarà amb activitats paral·leles se celebrarà aquest cap de setmana de deu del matí a vuit del vespre al passeig Marimon Asprer.

Des de l'Ajuntament de la Bisbal destaquen que Artesana s'ha convertit "en una fira mercat de referència en el sector de l'artesania de Catalunya". Es compta amb la participació d'artesans de diferents oficis d'arreu de Catalunya que ofereixen una mostra de productes de creació pròpia.

Durant els dos dies es podran adquirir productes diversos, des de sabateria, cistelleria, espardenyeria, saboneria, joieria, art tèxtil, ceràmica, o papiroflèxia, entre altres.

Els visitants hi podran trobar una àmplia gamma de productes exposats exclusivament per artesans. "I és que un dels condicionants per a participar-hi és ser un artesà no alimentari de Catalunya que disposi de carnet d’artesà", diu l'Ajuntament.

En aquesta sisena edició es tornarà a comptar amb activitats complementàries com les demostracions participatives d’oficis artesans i tallers per a tots els públics i de tipologies diverses.

Les propostes, dirigides a tots els públics, seran des d’activitats ceràmiques, tallers participatius de torn, de joieria, d’origami, de fibres vegetals, de modelatge, de vidrier o de cisteller.

Exposició del World Craft City

La novetat d’aquest 2024 és una part expositiva on s’explica què és una World Craft City, què suposa formar-ne part i la presentació de les 5 Craft Cities Europees (Kikenny, Harris Tweed, Bornholm, Franham) incloent-hi la Bisbal d’Empordà.

L’exposició consta de 6 roll ups (un de genèric i un de cada ciutat) i tríptics explicatius en 4 idiomes (Català, Castellà, Anglès i Francès).

L’accés a la fira mercat d’artesania i ceràmica de la Bisbal és gratuït i l’espai, a l’aire lliure, convida a fer una passejada per l’artesania catalana, convertint-lo en una descoberta dels objectes únics i exclusius que s’hi ofereixen.

L’Artesana, organitzada per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, compte amb el suport de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç, Artesania i Moda.

La Bisbal d’Empordà és un dels centres capdavanters de la ceràmica a Catalunya i, per això, la ceràmica de la Bisbal va ser declarada Ofici Singular de Catalunya i la ciutat va esdevenir Craft City distintiu atorgat pel World Craft Council.