L’Hospital de Palamós redueix un 30% la pressió de les aixetes per estalviar aigua

L’Hospital de Palamós i els CAP del Baix Empordà gestionats pels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) han reduït un 30% la pressió de les aixetes per estalviar aigua. En una nota de premsa, el SSIBE ha detallat els consums anuals d’aigua de l’Hospital de Palamós, que és el centre que més consumeix, i també expliquen les mesures per reduir-lo.

La mesura en la reducció de la pressió es va posar en marxa el febrer i s’ha reduït progressivament setmanalment fins a trobar un valor adequat. Les aixetes amb polsador s'han substituït per d’altres amb un sistema amb sensors de presència que escurcen el raig.

També s’ha abaixat el consum d’aigua amb tractaments de descalcificació, que no afecten els serveis de cuina i diàlisi. En aquest sentit, en aquests tractaments s’avança el manteniment preventiu amb la substitució de les membranes d’osmosi de la primera etapa de la planta de diàlisi. A més, el SSIBE ha muntat un circuit per reaprofitar l’aigua de la primera etapa de filtratge de l’aigua per la xarxa de l’hospital i s’aprofita el rebuig de la segona etapa de filtratge (aigua osmotitzada) per les rentadores d’esterilització.

27 milions d'aigua anuals

Pel que fa als consums, l’Hospital consumeix anualment uns 27 milions de litres d’aigua, amb una mitjana diària de 75 mil litres. Es tracta d’una quantitat d’uns 5,5 milions de garrafes de 5 litres d’aigua que en fila podria traçar una línia de 1.100 quilòmetres, un traçat aproximat entre Palamós i Santiago de Compostela.

Pel que fa a la resta de consums de la resta centres, sumen uns 11.000 m3, és a dir un 40% del consum total de l’Hospital.

En últim lloc, s’ha posat senyalització de bones pràctiques als lavabos de l’hospital i l’edifici Fleming per sensibilitzar els usuaris de la situació d’emergència per sequera.