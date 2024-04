El Museu del Suro obrirà una enoteca i espai gastronòmic a Cal Ganxó de Palafrugell

Cal Ganxó de Palafrugell serà un nou espai gastronòmic on s'explicarà la relació del vi amb el tap.

El Museu del Suro de Catalunya, al municipi, obrirà el nou espai. Es tracta d'una enoteca i espai gastronòmic.

L’Ajuntament va aprovar atorgar una llicència d´ús privatiu a l’edifici amb l’objectiu d’ubicar-hi l’activitat.

D’aquesta manera, “La Taperia”, que és el nom escollit per l’enoteca del Museu comptarà en breu amb un espai gastronòmic museïtzat, destinat a explicar la relació del vi amb el suro mitjançant un entorn de gaudi i cultura patrimonial.

Segons l’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, “aquest pas és important per seguir fent gran la relació de Palafrugell amb el suro i també el seu entorn gastronòmic, que és un dels grans valors del nostre municipi”.

L’espai de Cal Ganxó

Cal Ganxó és un edifici construït a finals del segle XIX, d'influència modernista, el qual es troba inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Es tracta d’un edifici aïllat, de grans dimensions, que fa cantonada entre els carrers de Pi i Margall i Begur. És de planta rectangular, i consta de planta baixa i dos pisos. La façana principal, al carrer Pi i Margall, es divideix en tres crugies, reflectides exteriorment per bandes verticals que imiten encoixinat i en tres pisos separats per línies d'imposta. Presenta una distribució simètrica de les obertures; a la planta baixa hi ha, centrada, una gran porta d'arc carpanell, i una finestra rectangular a cada banda.

A la part superior de cada finestra hi ha una senzilla decoració en forma de frontó. Al primer pis hi ha tres balcons rectangulars amb barana de ferro, el del centre amb més volada; els laterals tenen motllura guardapols senzilla i el central una motllura sobresortint sostinguda per cartel·les i amb relleus decoratius de tipus clàssic. El segon pis és dividit verticalment per petites pilastres que defineixen espais rectangulars, ocupats bé per finestres rectangulars, bé per esgrafiats de temàtica floral. Per damunt hi ha un fris decoratiu que sosté el ràfec. Les façanes laterals presenten una tipologia similar, encara que més senzilla.

Des de l’any 2013 és l’espai que acull les noves oficines del Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell a la planta superior, el Centre de Documentació del Suro Ramir Medir i ara a la primera planta i un espai d'enoteca/vinoteca que obrirà al públic a la planta baixa i al semisoterrani.