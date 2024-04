Pendent de judici un préstec del 2009 no retornat de 60.000 euros a Palafrugell

Entre el març i l’octubre de 2009, un matrimoni amb un negoci immobiliari a Palafrugell va fer set transferències de diners a un compte bancari de Marbella, amb una quantia total que s’enfilava als 59.550 euros. Els destinataris eren una parella, i ella era filla d’una amiga del matrimoni. Aquesta confiança hauria sigut la clau de l’engany, segons assegura la fiscalia, per aconseguir que els deixessin aquests diners com un préstec que havien de retornar amb diverses garanties.

Els dos acusats van assegurar que necessitaven els diners, i per donar-los seguretat van donar-los un document de l’Agència Tributària dels Estats Units-Miami on constava la quantitat a ingressar pels processats en un Banc de Suïssa. Segons la fiscalia, es tractava d’un document fals, que van presentar juntament amb un contracte privat de compravenda d’un vehicle que era propietat de l’acusat i que havia de servir de garantia dels diners prestats. Els prop de 60.000 euros prestats no van ser mai retornats al matrimoni, segons subratlla l’acusació pública. Tampoc van rebre el vehicle que havia de servir de garantia.

Quinze anys després, el cas ha arribat a l’Audiència de Girona, i s’havia de jutjar ahir, però es va haver de suspendre per malaltia d’un dels acusats. S’haurà de fixar nova data i citar els testimonis altre cop.

La fiscalia, única acusació del procediment, demana a cadascun dels acusats sis anys de presó i una multa de 7.200 euros per un delicte d’estafa i un delicte de falsedat documental. Així mateix, demana que retornin els diners prestats en concepte de responsabilitat civil.

