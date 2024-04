Divulgadors de ciència d'arreu d'Espanya es troben demà a Platja d’Aro

Un grup d’experts en ciència d’arreu d’Espanya que fan servir l’art com a mitjà d’expressió es reuneixen demà per segon any consecutiu a Platja d’Aro, en el marc d’una jornada que té com a objectiu tractar diversos temes de salut i ciència d’una forma divulgativa.

Entre altres aspectes, es tractarà com millorar la manera de viure, desplaçar-se, menjar, pensar i cuidar l’entorn per tal de conservar la Terra perquè sigui habitable.

Sota el paraigua de la xarxa Conscienciarte, hi haurà tretze ponents que oferiran diverses conferències d’una durada curta. També es podran seguir per Internet de forma gratuïta.

A les 10 del matí l’alcalde de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, Maurici Jiménez, inaugurarà la jornada, en la qual participaran noms destacats a nivell estatal com ara el pediatre Gabi Ruiz, el dietista Julio Basulto, el dermatòleg Albert Xifra i l’humorista Raquel Sastre entre d’altres.