La mare apunyalada a Bellcaire d'Empordà té amnèsia posttraumàtica però recorda la impotència de no poder ajudar el fill

La mare del nen de 5 anys mort a ganivetades presumptament a mans del seu pare a Bellcaire d'Empordà la matinada del 3 d'abril ja ha rebut l'alta hospitalària i ha declarat aquest divendres al jutjat d'instrucció 4 de la Bisbal d'Empordà, que investiga els fets. La dona, que va rebre una vintena de ganivetades i un fort cop al cap, té amnèsia posttraumàtica i no recorda els fets. Segons ha dit al jutjat, l'únic record que té és d'algunes "sensacions" com ara la voluntat d'anar a demanar ajuda al veí, sentir que el seu fill estava en perill i la impotència per no poder-lo ajudar i que l'autor és la seva exparella i pare de la criatura, detingut el dia dels fets a Albons i que actualment està en presó preventiva.

El pare, de 27 anys, va passar a disposició judicial el 6 d'abril i el jutjat de guàrdia va decretar presó provisional comunicada i sense fiança. La causa està oberta per assassinat i assassinat en grau de temptativa, amb les agreujants de gènere, acarnissament i parentiu.

Aquets divendres, el jutjat d'instrucció 4 de la Bisbal (encarregat de les causes de violència sobre la dona) ha citat a declarar la mare, que va ingressar a l'hospital Trueta en estat crític i ha rebut l'alta recentment. La dona, que s'està recuperant de les ferides, pateix amnèsia posttraumàtica. Segons fonts judicials, al jutjat ha explicat que l'últim record que té és el d'anar a dormir amb el seu fill de 5 anys i, després, despertar-se ja a l'hospital.

Tot i això, i segons les mateixes fonts, ha concretat que sí que té algunes "sensacions" d'aquella matinada. En concret, té la imatge de voler anar a demanar ajuda al veí. També recorda la sensació "d'impotència" de notar que el seu fill estava en perill i no el podia ajudar i que tot plegat era responsabilitat del pare de la criatura.

La dona ha explicat que feia només un parell de dies que havien decidit deixar la relació arran d'una infidelitat d'ell i que, el dia abans, havien quedat que l'home aniria al domicili que havien compartit a Bellcaire a buscar algunes pertinences però no es va presentar. Ell, conservava les claus de l'immoble.

La investigació situa els fets cap al voltant de les quatre de la matinada quan l'home va entrar a l'immoble, on hauria atacat a ganivetades el menor, que va morir, i a la dona, de 29 anys. Al cap d'unes hores, al sospitós el van detenir a Albons.

Aquest divendres també han declarat al jutjat els sanitaris que van atendre la dona. Segons fonts judicials, han explicat que la dona va resultar malferida, amb una vintena de ganivetades i cop fort al cap. Els sanitaris han apuntat que les lesions van posar en risc la vida de la víctima, i que la van poder salvar per la ràpida intervenció, també a l'hospital. Per això, el fiscal del cas, Enrique Barata, i l'advocat de l'acusació particular, Lucas Arias, apunten que el sospitós tenia intenció d'acabar amb la vida de la seva exparella.