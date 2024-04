La Fira Mercat al Carrer de la Bisbal comptarà l'1 de maig amb un centenar de parades

La Bisbal d'Empordà celebrarà l'1 de maig la Fira Mercat al Carrer en la 33a edició i un centenar de parades.

Les parades se situaran als diferents eixos comercials oferint tota mena de productes.

Paral·lelament al mercat, s'han creat espais temàtics. Hi haurà l'Espai Fireta adreçat a la mainada amb un punt de venda d'objectes infantils de segona mà o treballs manuals.

L'Espai d'Art que es trasllada en aquesta edició a la plaça del Castell i la 13a Fira Vehicles d'Ocasió que oferirà durant tot el dia, al pavelló firal, un espai amb àmplia oferta de vehicles de diferents marques.

Com a novetat, a la plaça del Castell s'hi instal·larà la Mostra de Cerveses Artesanes, amb degustació i venda de diferents marques de proximitat.

Dins la Fira torna el Mercat de Brocanters, Col·leccionisme i Joguines que es va estrenar fa sis anys i que se situarà a la zona del passeig Marimon Asprer durant el matí.

Per oferir activitats d'oci s'han programat activitats a diferents espais per a totes les edats com una zona de jocs gegants tradicionals a la plaça Germans Sitjar; un d'atraccions infantils al passeig Marimon Asprer; o una exhibició de puntaires a l'avinguda les Voltes, entre altres.

Art als aparadors

La Federació del Comerç coorganitza la mostra d'art local "La Bisbal, art i comerç" repartida en aparadors de més de vint comerços i que s'inaugurarà a les onze del matí a la plaça de la Llibertat amb un recorregut per alguns espais expositius.

Les catifes de flors, una exposició i obres d'art efímeres amb flors i materials reciclats es podrà veure a la plaça del Castell.

La Fira de la Bisbal es va començar a organitzar l'1 de maig reinventant la tradicional Fira Cinquagesma que, ja el 1448, es va celebrar amb un privilegi atorgat per la reina Maria, muller d'Alfons IV el Magnànim.