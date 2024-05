Comença el judici a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la

El judici contra l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge la matinada del 13 de setembre del 2020, segrestar una dona i violar-la ha començat aquest divendres a l'Audiència amb la tria del jurat popular. El fiscal l'acusa de delictes d'assassinat, detenció il·legal, violació continuada i tinença il·lícita d'armes i demana 40 anys de presó. Sosté que el processat va anar fins a un domicili de Platja d'Aro on s'exercia la prostitució. No tenia diners però li va oferir 2.000 euros a una de les víctimes per passar la nit junts a casa d'ell. La dona va exigir que els acompanyés un vigilant. Segons el fiscal, l'acusat els va fer anar fins a un camí apartat, va matar l'home i va retenir la dona per agredir-la sexualment.

El judici ha començat aquest divendres a la secció tercera de l'Audiència de Girona i està previst que s'allargui fins dijous, quan entregaran l'objecte del veredicte al jurat popular i es retirarà a deliberar. Segons el guió, dilluns hi haurà les declaracions de testimonis, també de la supervivent. Dimarts serà el torn dels investigadors dels Mossos d'Esquadra, els perits i els forenses i està previst que l'acusat declari en últim lloc, dimecres al matí.

El fiscal Víctor Pillado sosté que cap a un quart d'una de la matinada del 13 de setembre del 2020, l'investigat va anar a bord d'una moto fins a un local de Castell-Platja d'Aro on s'exercia la prostitució, tot i saber que no tenia de diners per pagar els serveis sexuals que pretenia contractar.

Un cop allà, va fingir que "tenia capacitat econòmica suficient" per pagar i li va oferir 2.000 euros a una dona per passar una nit sencera amb ella. L'investigat va posar com a condició que fos a casa d'ell. La víctima va acceptar la proposta però va exigir que un vigilant els portés fins l'habitatge i s'encarregués de cobrar els diners acordats.

Cap a la una de la matinada, i com que l'investigat havia anat fins a Platja d'Aro amb moto, l'home que havia d'escortar la dona per garantir la seva seguretat, els va traslladar fins a un habitatge, situat a Calonge i Sant Antoni. Un cop allà, i amb l'excusa d'agafar un vehicle propi, l'investigat va agafar una escopeta propietat del seu pare i la va ficar al maleter del cotxe, assegurant-se que les víctimes no ho veiessin. El processat no tenia permís d'armes.

Després, els va guiar amb el cotxe cap a un camí de la urbanització Sant Pere, va aturar el vehicle i va fingir que intentava entrar a una casa. El fiscal sosté que va ser aleshores quan va treure l'escopeta i li va engegar un tret al vigilant. L'acusació pública remarca que l'investigat sabia que la víctima mortal era "l'obstacle" que li impedia "satisfer els seus desitjos sexuals sense abonar el preu acordat". El fiscal exposa que l'atac va ser per sorpresa i que l'home no va tenir cap possibilitat de defensar-se perquè anava "absolutament desarmat". La víctima va morir com a resultat del tret.

Segrest i violació

El fiscal apunta que, a continuació, el processat va fer sortir "per la força" la dona del cotxe del vigilant i la va fer seure al seient de copilot del seu vehicle. "La va portar fins a un paratge solitari i inhòspit, al mig de la urbanització i apartat de la mirada de terceres persones, així com d'habitatges o vies públiques transitades", descriu Pillado. Aprofitant-se d'això, i de la por que tenia la dona perquè havia vist com matava el seu company de feina, la va violar un primer cop. Després va tornar a arrancar el cotxe, va conduir fins a un lloc encara més allunyat i la va tornar a agredir sexualment.

El relat de fets de l'acusació pública assenyala que l'investigat, sabent perfectament que estava "coartant la llibertat deambulatòria" de la víctima, li va dir que dormís amb ell fins que es fes de dia. La víctima no va poder fugir fins les vuit del matí: "Va haver d'escapar camp a través fins a aconseguir demanar ajuda a una gasolinera". Després, ho va anar a denunciar.

Segons va transcendir en el moment dels fets, cap a un quart de vuit del matí del diumenge 13 de setembre, uns caçadors van trucar a la Policia Local de Calonge i Sant Antoni alertant que havien trobat el cadàver de la víctima mortal en un camí de terra. Fins allà s'hi van traslladar efectius policials que van comprovar que l'home havia rebut un tret per arma de foc a la zona del tòrax.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra va obrir una investigació per esclarir els fets i identificar i detenir l'autor del crim. Poca estona després de l'avís, cap a tres quarts de vuit del matí, un home va anar fins a una comissaria dels Mossos d'Esquadra per denunciar que li havien robat una moto, un cotxe i una escopeta que tenia a casa. També va dir als policies que el seu fill, aleshores de 30 anys, no es trobava al domicili.

La investigació policial va relacionar els tres episodis i es va dirigir a casa de l'investigat. El sospitós es va presentar al domicili poca estona després i el van detenir. El processat va passar a disposició judicial el 16 de setembre i el jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols va decretar presó sense fiança.

El fiscal Víctor Pillado sol·licita per a l'acusat una pena de 40 anys de presó per un delicte d'assassinat agreujat, un delicte de tinença il·lícita d'armes i un delicte de detenció il·legal en concurs amb un delicte de violació continuada. Pels mateixos delictes, l'acusació particular eleva la petició a 48 anys de presó.

Homicidi amb atenuants

La defensa, encapçalada per la lletrada Judit Guirado, nega que els fets passessin tal com els relaten les acusacions. Segons la versió del processat, no tenia feina i tenia problemes derivats del consum de drogues i alcohol. Arran d'això, havia contret un deute de 500 euros amb els propietaris del bordell. Assegura que, dies abans dels fets, el perseguien reclamant-li els diners i li van arribar a deixar una nota amenaçadora a la finestreta del cotxe.

Abans de la matinada, segons la defensa, el processat va estar bevent alcohol i consumint cocaïna. De matinada, va decidir anar fins al lloc on s'exercia la prostitució per intentar oferir un vehicle a canvi de saldar el deute. Un cop allà, però, els amos del local s'hi van negar i li van exigir els diners.

La defensa sosté que això el va fer entrar "en pànic" i es va inventar que tenia uns diners a casa i que els podia anar a buscar. "Coaccionat i atemorit", va accedir a deixar la seva moto a l'edifici i pujar al vehicle de la víctima mortal -a bord del qual també hi va anar la dona- i guiar-los fins al domicili.

El processat vivia aleshores amb el seu pare, un home gran que era a casa dormint. Segons la defensa, temia que li fessin mal i va ordir un engany dient que tenia els diners en un altre lloc. També allà, va agafar el cotxe del seu progenitor i va carregar una escopeta de caça al maleter.

El relat de la defensa argumenta que va acabar guiant les víctimes fins a un paratge que coneixia perquè era lloc de trobada de caçadors. Un cop allà, argüeix que el vigilant va obrir el maleter del seu vehicle i aleshores va veure que duia un bidó amb benzina. Segons la defensa, el processat va "veure perillar" la seva vida i va decidir anar fins al maleter on hi duia l'arma.

El processat sosté que va dir en diverses ocasions al vigilant que no se li acostés però ell no li va fer cas i se li anava atansant enfurismat i reclamant-li els diners, després de veure que l'havia enganyat. Va ser llavors quan, diu, va carregar l'arma i va acabar disparant.

Sexe consentit

L'escrit de conclusions provisionals de la defensa afegeix que la dona va pujar voluntàriament al vehicle del processat i també sosté que les relacions sexuals que van tenir durant la matinada van ser consentides.

Per això, la defensa rebutja els delictes de detenció il·legal i violació i admet un homicidi. Aquí, però, considera que hi ha diverses circumstàncies que rebaixen la pena: que l'acusat es trobava sota els efectes de l'alcohol i les drogues, que estava en un estat de por insuperable, que va col·laborar amb la investigació i que el cas ha trigat més temps del necessari en arribar a judici. Sol·licita una pena de 2 anys i mig de presó.