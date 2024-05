Una veïna de Sant Feliu denuncia tortures per part de la Policia Local

Una veïna de Sant Feliu de Guíxols ha presentat una denúncia als jutjats per una actuació policial on va acabar detinguda i durant la qual assegura que va patir un tracte degradant. La dona sosté que ha sigut víctima d’un presumpte delicte de tortures i d’un delicte de lesions per part dels agents que van dur a terme la detenció, i el jutjat d’Instrucció 1 de Sant Feliu l’ha admès a tràmit.

Els fets van tenir lloc el 20 de juliol de 2023, quan la denunciant i un jove amb discapacitat de qui es feia càrrec van anar a dinar a un restaurant de Sant Feliu de Guíxols. Segons consta a la denúncia, a l’hora de pagar, va sorprendre’s del preu «desorbitat» del compte, motiu pel qual va demanar el llibre de reclamacions. Llavors, la responsable de l’establiment «va començar a gravar-la amb el mòbil», i ella, per impedir que continués, va fer-li caure a terra l’aparell. Davant la situació de nervis i pel fet d’anar acompanyada del jove vulnerable, la denunciant va decidir pagar el compte, demanant una rebaixa del preu que li va ser denegada.

La propietària va trucar a la Policia Local, que va acudir al lloc amb quatre agents. Sempre segons la seva versió, la denunciant va intentar explicar la seva situació de cuidadora i que «no hi havia cap motiu per ser identificats». Amb tot, «es va produir un forceig i un dels agents, «abusant i amb prevalença del seu càrrec de funcionari», va empènyer-la i ella «en legítima defensa» va empènyer-lo lleugerament», subratlla la denúncia. En aquell moment no es va produir la detenció, sinó que va tenir lloc una estona després, quan ja eren fora del local i ella s’havia «disculpat al restaurant».

Cap a les 16 hores, mentre estaven asseguts en un banc del Passeig del Mar, una dotació del cos policial local va presentar-se amb una ordre de detenció per haver «agredit» al Policia a qui abans havia empès, i va ser traslladada a les dependències policials juntament amb el jove a qui cuidava. Un cop allí va ser emmanillada «tot i que els va explicar que s’havia trencat els canells feia temps, que patia depressió i que no sabia on havien dut el jove a qui cuidava». Davant d’això, «van estrènyer-li encara més les manilles», i segons rebla la denunciant, durant l’estona que va ser retinguda allí va ser «humiliada i insultada». Un cop van arribar agents dels Mossos d’Esquadra a lloc per prendre-li declaració, van ordenar que li traguessin les manilles.

La dona està essent investigada per un delicte d’atemptat contra l’autoritat. Segons indica el seu advocat, Albert Soms, per ara no consta acreditat en cap informe que la denunciant produís alguna lesió a un agent de la Policia local, i ja ha demanat al jutjat que s’identifiquin els agents que van participar-hi.

La dona ha aportat juntament amb la denúncia documentació, entre els quals dos informes del Centre d’Atenció Primària on se li va fer una exploració l’endemà de la detenció, i on consten «hematomes importants en ambdós canells», així com un informe pericial on s’assegura que hi ha un nexe entre els fets, i on es valora una seqüela.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, consultat per aquest diari, de moment no ha fet cap declaració.

