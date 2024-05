Pals, candidat al Best Tourism Village 2024

Els municipis de Pals, Mura (Barcelona), Cudillero (Astúries), Ainsa (Osca), Sos del Rey Católico (Saragossa) i Casares (Màlaga) són els sis pobles espanyols seleccionats per als Best Tourism Villages 2024 d'ONU Turisme.

Per a aquesta edició i després de l'èxit de les anteriors, l'organisme va convidar als estats membres de l'ONU a presentar fins a vuit pobles candidats a través de les seves administracions nacionals de turisme. El Comitè d'Avaluació presidit per la Secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha presentat finalment la candidatura d'aquests sis municipis espanyols. En aquesta ocasió Espanya competeix amb 254 pobles de 60 països per a ser un dels Best Tourism Villages d'ONU Turisme.

Com en anys anteriors, un consell assessor independent i extern avaluarà les 260 sol·licituds tenint en compte una sèrie de requisits com els recursos culturals i naturals, la promoció, la conservació d'aquests recursos i la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, entre altres. Els guanyadors es coneixeran en el quart trimestre d'aquest any.

La xarxa Best Tourism Villages té 186 membres, 129 pobles reconeguts com a millors pobles per al turisme i 57 que participen en el programa de millora representant a 55 països. De moment, vuit municipis espanyols ja formen part d'aquest segell internacional: Alquézar (Osca), Cantavieja (Terol), Guadalupe (Càceres), Lekunberri (Navarra), Morella (Castelló), Oñati (Guipúscoa), Rupit i Pruit (Barcelona) Sigüenza (Guadalajara).