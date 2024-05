Uns pares lluiten per aclarir perquè la seva filla va morir atrapada en una piscina de Platja d'Aro

L’avi estava gravant en vídeo com els dos nets es tiraven a la piscina privada de la seva torre a Platja d’Aro quan va veure que un d’ells, la Sofia, de 9 anys, no sortia de l’aigua. La nena es va llançar de cap i es va desplaçar uns metres pel fons de la piscina, fins que es va quedar atrapada pel pit per la potència de succió de la reixeta de filtre. Van passar uns quants minuts fins que, entre l’avi i un dels veïns que va anar a ajudar-lo, la van treure de l’aigua, però no van poder fer res per salvar-li la vida. S’havia ofegat.

Els pares de la menor, Julian Geraint Draper i Olga Draper, de nacionalitat britànica, estan lluitant als tribunals perquè s’investigui el succés i poder aclarir si el constructor de la piscina o el tècnic de manteniment van cometre una imprudència i no van complir la normativa a l’hora de col·locar l’escletxa mortal. Ningú els havia alertat de la perillositat d’aquest sistema i aquell 31 de març del 2023 va passar la desgràcia. «Espanya era el nostre lloc feliç, on ens veníem a reunir amb la meva família. Deu anys de records meravellosos i ara és molt difícil tornar-hi», assegura Olga en una videoconferència amb El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que aquest diari. «No he pogut tornar i no sé si hi podré tornar algun dia», sosté la mare de Sofia.

La piscina on va morir la Sofía Draper, a Platja d'Aro. / El Periódico de Catalunya

El jutjat de Sant Feliu de Guíxols només va trigar quatre dies a arxivar el cas amb l’argument que havia estat un accident, sense que la família es pogués personar amb un advocat. Ara estan en mans dels lletrats Albert Carles i Álex Serra, del despatx Martell Advocats, que han presentat un recurs davant l’Audiència de Girona perquè es reobri, perquè considera que de les diligències policials, dels metges forenses i la pericial d’una empresa experta es pot concloure que hi ha indicis de «rellevància penal», per la qual cosa requereix que siguin citats com a investigats el responsable de la construcció de la piscina i el tècnic de manteniment. Segons la seva opinió, les conclusions dels informes «evidencien» dades que apunten a «defectes, errors, negligències imputables» a aquestes dues persones.

«El meu pare estava supervisant els nens. Julian, el meu marit, estava treballant i aquella nit volava per passar el cap de setmana amb nosaltres. Aquell dia van operar la meva mare d’un càncer a Barcelona i jo era a l’hospital amb ella. Així que deixem el meu pare amb els nens, que és força jove i és capaç de vigilar-los. A la tarda van anar a la piscina», recorda Olga. La seva filla Sofia estava ensenyant a bussejar el seu germà petit, de 7 anys. Era una excel·lent nedadora i se sentia a l’aigua com un peix. «Just abans de sortir de la piscina, els nens es van voler fer una última capbussada i aquesta va ser l’última immersió de Sofia», recorda la mare de la nena.

La reixeta de la piscina on va quedar atrapada la Sofía Draper, a Platja d'Aro. / El Periódico de Catalunya

A les 19.10 hores del 31 de març, una veïna i amiga de la família va avisar el servei d’emergències mèdiques, que únicament va poder certificar la mort de la nena. Mai més no s’ha fet servir aquesta piscina. «Era un equipament molt perillós que teníem a casa i ningú no ens va avisar», afirma Olga.

La nena pesava uns 30 quilos i presentava un hematoma molt marcat a nivell pectoral de forma circular d’uns 25 a 30 centímetres de diàmetre, segons l’informe dels Mossos d’Esquadra. És la lesió que li va deixar al cos la reixeta quan va quedar atrapada per la forta potència de la succió de l’aigua.

L’endemà del succés, la unitat subaquàtica de la policia catalana va fer una prova per determinar la capacitat de succió que tenia el motor d’aspiració de l’aigua del sistema de filtratge. Per això, van tapar amb un objecte pla tota la reixa i li van lligar un globus d’aire que, un cop ple, pesava 30 quilos, com la nena morta. El globus va quedar enganxat per la força de succió, igual que la nena. Els agents van concloure: «La força necessària que feia la succió era suficient per immobilitzar una menor de 9 anys, fent impossible desfer-se’n».

En el procediment judicial hi ha informes que coincideixen, segons els advocats dels pares de Sofia, a la «infracció» de la normativa sobre piscines d’ús domèstic (UNE-EN 16713-2), ja que la velocitat de succió de la canonada d’aspiració de la piscina era d’uns 1,5 metres per segon, quan la norma fixa el límit en 0,5 metres per segon. A més, aquesta regulació estableix que en el cas d’un sistema d’aspiració amb una sola reixeta, com és el cas, aquest ha d’estar dissenyat de manera que un usuari no pugui tapar més del 50% de l’obertura, que les reixetes han d’estar elevades en forma de cúpula contràriament a la direcció del flux, amb succió perifèrica prevalent, entre d’altres.

