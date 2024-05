Tot a punt per a la vuitena jornada Turisme, Turisme, Territori i Societat a Calella de Palafrugell

La vuitena jornada de la Fundació Jordi Comas Matamala; Turisme, Territori i Societat (TTS), tindrà lloc novament a l’auditori la Fundació ‘la Caixa’ de Cap Roig, a Calella de Palafrugell. La jornada d’aquest 2024 es torna a estructurar en quatre taules temàtiques sobre aspectes que avui incideixen plenament en la indústria turística, des de diferents vessants.La primera taula tractarà sobre el valor de l’oferta gastronòmica i enològica d’un territori per a la generació d’una imatge de marca de destinació amb més valor afegit.

Sara Pérez, faedora de vins al Priorat i el Montsant, i Joan Roca, cuiner i empresari gironí, analitzaran el paper que ambdues propostes han tingut el prestigi de marques com Priorat i Empordà. Aquesta conversa estarà conduïda per Cristina Jalonch, responsable de gastronomia i vins a la Vanguardia

La segona taula, moderada per Xavier Grasset, director del Més 324 de Tv3, comptarà amb la participació d'Ignasi Armengol, director general de la Fundació Barcelona capital nàutica i de Salvador Sunyer, director de Temporada Alta a Girona i comarques gironines, per a valorar la incidència en l’afluència a determinats territoris turístics, a posteriori dels esdeveniments i aproximar-nos a la rendibilitat d’aquestes despeses.

La tercera de les taules dirigida per Antoni Bassas, del diari Ara, tractarà del paper present i futur de la xarxa ferroviària en el transport turístic de mig recorregut. Comptarà amb dos experts d’alt nivell com són Isabel Pardo de Vera, ex presidenta d’ADIF i amb Pere Macias, comissionat pel traspàs integral de rodalies a Catalunya.

Clourà aquesta edició del TTS una taula per parlar de l’ús de l’aigua en els territoris turístics, amb Jorge Manent, director d’AGBAR i Jordi Morató, director de la càtedra UNESCO de sostenibilitat de UPC, moderats per Enric Sierra sotsdirector de la Vanguardia.

El resum del que s’hagi durant el matí, correrà càrrec del conseller en funcions de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, que és patró de la Fundació Jordi Comas Matamala.

Conduirà l’acte el periodista Josep Puigbó, patró de la Fundació Jordi Comas i serà retransmès per streaming a través del canal de YouTube de la Fundació i, també en directe, per Televisió Costa Brava.