La Policia de la Bisbal comença dilluns una campanya de control de patinets

La Policia Local de la Bisbal portarà a terme a partir de dilluns una campanya de control de vehicles de mobilitat personal (VMP) que es mantindrà fins al 2 de juny. La campanya es portarà a terme a diferents punts i a qualsevol hora del dia.

L'objectiu és garantir el bon ús i el compliment de les condicions de circulació d’aquest tipus de vehicles i dels cicles de més de dues rodes.

El regidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Xavier Dilmé, explica que "és una campanya que té com a primer objectiu la seguretat dels vianants" i ha afegit que "hi ha conductes que es van reproduint a diferents punts de la ciutat i a espais exclusius per a vianants que són intolerables". Per tant, "és una campanya de control, no d’avisar, d’aquestes se n’han fet diverses, però constatem que una part dels usuaris d’aquests vehicles no escolten i, per tant, passarem al següent nivell que és control i, si hi ha infracció, sanció directa", ha manifestat.

Els estacionaments inadequats i les distraccions durant la conducció (semàfors, passos de vianants, girs indeguts o sense precaució, etc.), i sobretot en la cura i la denúncia de les infraccions que posin en perill la integritat dels vianants són temes en els quals es posarà èmfasi.

Drets dels vianants

En aquest sentit, l'Ajuntament ha remarcat que "es vetllarà pel dret dels vianants de transitar segurs per les voreres, les vies de plataforma única o les àrees que tenen reservades".

Els usuaris d’aquest tipus de vehicles han de tenir present que els VMP són catalogats com a vehicles i, per tant, no poden circular per les voreres o les zones de vianants. L’edat mínima per conduir un VMP o un cicle de més de dues rodes és de 16 anys (en cas de transportar persones amb un dispositiu homologat, cal tenir la majoria d’edat).

A més, la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil enfront de tercers és obligatòria en cas que es desenvolupi una activitat comercial, alhora que per a ús personal, es recomana l’assegurança.