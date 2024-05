Presenten a Palamós la primera embarcació 100% elèctrica i feta a Catalunya en el projecte de descarbonització del mar

El Departament d'Empresa i Treball ha presentat la primera embarcació 100% elèctrica feta a Catalunya, en el marc del projecte de descarbonització del mar. Es tracta d'un bot de vuit metres d'eslora i que servirà, juntament amb cinc més que estan dins del projecte, com a vaixell de recolzament durant la Copa Amèrica de Vela que se celebrarà a partir de l'estiu a Barcelona. La Zephyr 800 Ecop està construïda a Forallac per la drassana Zephyr i compta amb dues bateries de 400 quilos cadascuna i una autonomia de poc més d'una hora, si es navega a 25 nusos, la màxima velocitat a la que pot arribar. La responsable de l'empresa, Gemma Pagès, diu que aposten per aquestes embarcacions perquè "son el futur".