Cent anys de la creació de S'Agaró

Castell-Platja d'Aro començarà dissabte la celebració dels cent anys de S'Agaró, una zona residencial creada per Josep Ensesa Gubert a principis dels anys 20.

La celebració del centenari s'estrenarà amb la inauguració d'una escultura a la plaça Mirador en homenatge a Josep Ensesa, de bronze i a mida real, reprodueix un dels posats més característics del creador del projecte residencial.

També s'estrenarà una exposició a l'aire lliure sobre la història de la localitat i el seu emblemàtic camí de ronda.

El municipi ha programat diversos actes en els mesos vinents en el marc del centenari.

Ensesa (1892-1981) va ser un apassionat de l'arquitectura. Fill de l'industrial gironí Josep Ensesa, es va formar a França, Anglaterra i a l'Escola industrial de Terrassa per convertir-se en el futur hereu del conglomerat d'empreses del seu pare.

A principi dels anys 20, va persuadir al seu pare perquè comprés les terres que s'ubicaven entre la badia de Sant pol i la platja de Sa Conca, al nord de Sant Feliu de Guíxols. La zona no tenia nom i la família va decidir anomenar-la com el rierol que hi discorria, l'Agaró. La joia principal del projecte era l'Hostal de La Gavina.

L'Ajuntament remarca que era una persona compromesa amb l'urbanisme responsable i admirava el concepte de ciutat jardí combinant els corrents arquitectònics del moment amb els elements del paisatge mediterrani. Va idear una sèrie de cases pensades per atraure l'interès dels que apareciaven l'art i defugien de pràctiques especulatives del turisme. Seva és la frase "que la cobdícia d'uns pocs no desmereixi el que és patrimoni de tots".

Josep Ensesa / Ajuntament Castell-Platja d'Aro

Una exposició

La mostra exterior S’Agaró 1924-2024 s’inaugura el 25 de maig de 2024 i s’articula al voltant dels continguts claus que conformen la història recent de S’Agaró i el seu Camí de Ronda. Estarà oberta fins al 15 de gener de 2025. Seguint el Camí de Ronda, s’ha adequat un itinerari a través de panells informatius amb l’objectiu que el visitant conegui la història de S’Agaró i els seus punts més destacats en l'àmbit arquitectònic i paisatgístic. El seu trajecte ofereix unes meravelloses vistes de la Costa Brava. L’objectiu d’aquest itinerari és endinsar-se en tots els aspectes d’aquest projecte residencial a través de l’arquitectura, la geografia de l’entorn, la vida social i cultural i la seva història. Un dels punts d’interès més emblemàtics és el monument commemoratiu a Josep Ensesa Gubert, situat a la plaça del Mirador. També estarà disponible l’opció de visites guiades grupals amb reserva prèvia, a càrrec de l’Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.

A banda dels actes del cap de setmana, s'han programat altres activitats com la presentació del llibre del centenari; un concert, la Festa dels Sentits o una exposició per mostrar la relació amb el cinema.