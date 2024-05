Una empresa impulsa a Palafrugell una proposta per crear habitatge de primera residència al nucli

Una empresa impulsa a Palafrugell una iniciativa per promoure la primera residència compartint zones comunes.

La iniciativa està pensada per persones que volen viure al centre compartint zones comunes en edificis rehabilitats amb l'opció de lloguer o compra.

S'ha obert una llista d'espera tant per a particulars com per a inversors i l'empresa busca edificis per a rehabilitar

L'Auditori del Museu del Suro va acollir un acte impulsat per l'empresa, sense ànim de lucre, Convivalis. Aquesta aposta per canviar el sector de l'habitatge amb el cohabiting.

La idea és que oferir habitatge per a persones que volen viure en un habitatge al centre històric compartint zones comunes amb serveis en edificis rehabilitats i amb l'opció de lloguer o compra, però sempre per fer ús de primera residència.

Els habitatges sortiran al mercat a un preu de 750 euros al mes i això inclou els subministraments i els serveis de tot l'edifici i que generarien 175 euros mensuals amb la inversió de 50.000 euros per habitatge que es retornarien quan marxessin els llogaters.

Convivalis ha trobat un model financer que permetrà finançar les rehabilitacions amb la complicitat dels propietaris dels immobles i dels inversors privats que aposten per crear un nou model d’habitatge.

Una part dels habitatges de cada promoció els podran adquirir persones que vulguin comprar un habitatge de primera residència al centre de Palafrugell així com inversors que vulguin comprar un habitatge que gestionaria Convivalis i que garantiria amb una rendibilitat del 3% d'interès anual.

La fórmula permetria incrementar el percentatge d’habitatges de lloguer i garantir uns lloguers a llarg termini a persones que busquen una solució per als anys vinents de la seva vida i no l’han trobada. El cohabiting és una solució convivencial pensada per persones que volen un habitatge privat alhora que conviuen amb altres persones i que no volen viure a l’extraradi perquè volen tenir els serveis a prop, expliquen.

En la trobada també es va parlar dels serveis que es poden anar incorporant en funció de la necessitat de cada comunitat com són la mobilitat i l’assistència. També es va destacar que Convivalis, com a administrador de totes les finques, actuarà per crear, adaptar i gestionar les regles de convivència.

Llista d'espera

S’ha obert una llista d’espera tant per persones que volen llogar com comprar un habitatge de primera residència i pels inversors que ja poden adquirir aquests habitatges adreçant-se al formulari de contacte de la web de Convivalis. Les persones que tenen un embrió de comunitat també es poden inscriure i Convivalis els ajudarà a trobar altres persones que també estiguin interessades a compartir l’edifici. En aquests moments l’empresa està buscant els edificis per rehabilitar i els propietaris que vulguin participar a través d’una permuta en habitatges de primera residència on podrien viure o llogar a través de Convivalis.

Les persones que s’inscriguin a la llista d'espera hauran de confirmar el seu interès en els preus de la quota i que estan disposats a invertir 50.000 € amb una rendibilitat del 3% d'interès anual en el moment que entrin a viure. Aquelles persones que vulguin comprar un habitatge de primera residència en una promoció de cohabiting també s'hauran d’inscriure així com els inversors que no hi viuran, però estan disposats al fet que Convivalis gestioni el seu habitatge amb uns ingressos garantits del 3%.

Es treballarà amb l’Oficina d’Habitatge de Palafrugell per facilitar l’accés a les promocions de cohabiting de la gent que ho necessiti i per acreditar l’ús de primera residència.