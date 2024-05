El Consorci de Solius augmenta les tarifes per afrontar el dèficit del sobrecost causat per la clausura de l'abocador

El Consorci de Solius augmenta les tarifes per fer front al dèficit que arrossega arran del sobrecost en la gestió de residus provocada per la clausura de l'abocador i de la planta de compostatge, xifrat en uns 200.000 euros mensuals. Els alcaldes dels cinc ajuntaments consorciats (Llagostera, Calonge i Sant Antoni, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro) han informat aquest dimecres de l'increment de l'import per tona i han afirmat que és una "situació indesitjada" i que s'han vist "abocats" a actualitzar les tarifes, que entraran en vigor al juliol. Remarquen que enguany els ajuntaments hauran d'assumir el cost amb recursos propis, però que segurament es traduirà en un increment de taxes als veïns de cara al 2025.

"Des del Consorci hem hagut de prendre mesures per afrontar els costos afegits i que no teníem previstos, i això ha comportat una pujada de taxes", ha explicat l'alcalde de Llagostera i president de la mancomunitat, Narcís Llinàs, a la compareixença que han fet aquest dimecres els alcaldes dels cinc municipis. "No és el moment que voldríem, però sí que és una necessitat, perquè la situació ens creava un dèficit mensual molt important i, per aquest motiu, hem hagut de prendre aquesta decisió", ha concretat Llinàs.

Compareixença dels alcaldes dels cinc municipis que integren el Consorci de Solius. / Marina López

El motiu, segons ha exposat el Consorci, és que arrosseguen un dèficit que gira al voltant dels 200.000 euros mensuals pel sobrecost que ha suposat la clausura de tot el complex de residus de Solius (on hi havia l'abocador i la planta de compostatge) per complir amb les sentències que obligaven a tancar-lo. El paratge s'ha convertit en una planta de transferència des d'on es traslladen els residus provinents d'una vintena de municipis i dos consells comarcals gironins a altres abocadors o complexos.

"Hem de portar les nostres deixalles a molts quilòmetres, a abocadors que estan molt lluny, i això ens crea un cost que no havíem pogut preveure de cap de les maneres", ha indicat el president del Consorci. Així, la Junta de Govern reunida el 15 de maig va aprovar per unanimitat (els cinc ajuntaments consorciats i l'Agència de Residus de Catalunya) aprovar una pujada de taxes, que es preveu que entrin en vigor el juliol d'aquest any i que contribuiran a eixugar el dèficit acumulat.

35.000 tones anuals

Així, el tractament de la fracció resta passa de costar 167,20 euros/tona a 179; el tractament de voluminosos pateix un increment "molt important" passant de 112,73 euros/tona a 165 i la fracció orgànica se situarà ara entre els 189 i els 217 euros/tona. Aquest increment l'hauran d'assumir tant els municipis del consorci com la resta d'administracions que utilitzen el complex. Seguint la mitjana dels darrers quatre anys, al complex de Solius hi arriben unes 35.000 tones anuals. L'import a pagar per cada municipi o consell comarcal serà en funció del nombre de tones de residus que genera.

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, ha remarcat que és una "situació indesitjada" perquè els municipis tindran "el mal de cap" d'haver d'assumir amb recursos propis l'augment del cost per tractar els residus aquest any. Els alcaldes adverteixen que s'han vist "abocats" a prendre aquesta decisió i lamenten que, si no hi ha cap "solució de país" més a curt o mitjà termini per a la gestió de les deixalles, l'augment del cost acabarà repercutint en les butxaques dels veïns amb un increment de la taxa de cara al 2025.

El Consorci espera poder alleujar la pressió amb la posada en funcionament de la planta de compostatge del complex, per a la qual s'està tramitant una nova llicència ambiental per reprendre l'activitat.

Mentrestant, la fracció orgànica s'havia traslladat a la planta d'Hostalets de Pierola (Anoia) però, arran d'un incident, l'han hagut de derivar fins a la instal·lació situada a Alguaire (Segrià), cosa que representa més quilòmetres de despesa. En relació amb els voluminosos, els transferien a la planta de Mataró, però aquest maig han comunicat al Consorci que ja no poden rebre més residus i totes les alternatives estudiades "suposen un augment important". Les deixalles s'envien a l'abocador de Vacarisses.