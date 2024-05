L'hospital de Palamós implementa la micropigmentació del mugró a dones que han patit càncer de mama

L'hospital de Palamós implementa la micropigmentació de l'arèola i el mugró a dones que han patit un càncer de mama i s'han fet una mastectomia. El servei s'ha incorporat a la cartera de l'hospital des d'aquest mes de maig i suposa l'últim pas de la reconstrucció mamària. Aquesta micropigmentació es fa després de finalitzar tots els tractaments oncològics. Consisteix en una tècnica ambulatòria purament estètica i mínimament invasiva. S'introdueix una sèrie de pigments sota la pell per tal de crear una arèola i mugró amb la forma, mida i color el més semblant possible al que tenien abans de la intervenció de mastectomia. La tècnica compta amb uns efectes psicològics molt positius per a les pacients.

A partir d'ara, totes les dones que es facin una mastectomia a l'hospital de Palamós se'ls oferirà la possibilitat de fer una micropigmentació. De tota manera, aquelles qui ja s'hagin fet la intervenció i hagin acabat els tractaments oncològics, podran demanar cita al Servei de Ginecologia trucant a l'hospital o a través del seu metge de família.

El servei s'ha implementat a l'hospital de Palamós gràcies a la donació de la Fundació Oncolliga, que arriba als 36.060 euros amb els ingressos obtinguts a l'Oncotrail del 2023. El centre sanitari ha destinat 6.192 euros al servei. Aquests diners han servit per comprar l'equipament necessari, com ara un dermògraf, agulles de micropigmentació, pigments i llapis de disseny. A més, una professional d'infermeria ha fet la formació necessària per a la seva pràctica.