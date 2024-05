Guíxols des del Carrer critica noves llicències a Punta Brava

Guíxols des del Carrer-En Comú Podem critica que després de finalitzar la moratòria urbanística a l'àmbit de Punta Brava, a Sant Feliu de Guíxols, s'han atorgat noves llicències per a la construcció de dos nous xalets.

El grup apunta que es tracta de dos habitatges aïllats i una piscina, tots dos en una única finca situada a dalt d'un dels penya-segats.

L'última modificació del POUM que es va fer a l'àmbit va suspendre la tramitació de llicències durant un any. Per a la formació, "s'ha mostrat clarament insuficient i no ha servit per adequar la reducció de la imatge paisatgística en les noves construccions".

Durant el període de presentació d’al·legacions, el grup va reclamar que s’anul·lés la possibilitat contemplada en el POUM que permet la construcció de dos xalets per parcel·la, "atès que aquest és l’únic àmbit de tota la ciutat que permet aquesta doble edificació en una mateixa finca". En aquest sentit, apunten que "aquesta singularitat el que fa és doblar el potencial edificable de la zona, tal com succeeix ara en aquesta obra, i ho fa malgrat que aquesta tingui, per la seva ubicació, una especial rellevància i sensibilització paisatgística".

El govern ha mantingut l'edificabilitat permesa, diuen, i "ha trigat pocs dies a concedir una nova llicència d’obra".

Garantir la preservació

Per Guíxols des del Carrer, punta Brava és un àmbit natural que encara té un important potencial d’edificabilitat i que requeriria una actuació conservacionista per part de l’Ajuntament, reduint la seva edificabilitat i garantint la preservació i manteniment de bona part de la superfície de bosc encara existent. No obstant això, diuen, "hem de lamentar que aquesta moratòria no hagi servit per a la qualificació de terrenys com a espais lliures i zona verda, sobretot aquells amb un major impacte visual com seria el cas".