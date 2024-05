S'Agaró inicia la celebració del seu centenari amb la inauguració de l'escultura d'homenatge Josep Ensesa

La urbanització de s'Agaró, la ciutat-jardí noucentista ideada per l'empresari Josep Ensesa Gubert (1892-1981), celebra enguany el centenari, convertida en una de les urbanitzacions més icòniques de la Costa Brava. Des d'aquest migdia, una escultura recordant Ensesa llueix a l’emblemàtica Plaça del Mirador.

L’estàtua, de bronze i a mida real, reprodueix un dels seus posats més característics de Josep Ensesa. L’obra ha estat creada i patrocinada per l’empresa catalana Benito Urban, especialitzada en disseny i fabricació d’il·luminació i mobiliari urbà.

El monument a Josep Ensesa, ha explicat l’alcalde de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, “és un homenatge que S’Agaró i els seus habitants li reten a un home visionari, que va impulsar un projecte residencial de referència a la Costa Brava”.

Virginia Ensesa, Presidenta de l’associació S’Agaró 100 i neta de l’homenatjat, ha assegurat que l’estàtua del seu avi “transmet la manera de fer d’un innovador, visionari, impulsor d’idees, creador i, sobretot, un home amb determinació. Josep Ensesa creia en les seves idees i les executava. Mirava sempre endavant, pensava que els reptes eren el motor per aconseguir les il·lusions i els somnis”.

Homenatge a un visionari

Josep Ensesa Gubert era un apassionat de l’arquitectura. Fill de l’industrial gironí Josep Ensesa Pujades, es va formar a França, Anglaterra i a l’Escola Industrial de Terrassa per convertir-se en el futur hereu del conglomerat d’empreses del seu pare.

A principis dels anys 20, va persuadir al seu pare per a que comprés les terres que s’ubicaven entre la badia de Sant Pol i la llarga platja de Sa Conca, al nord de Sant Feliu de Guíxols. La zona no tenia nom, així que la família va decidir anomenar-la com el rierol que hi descorria, l’Agaró. La joia principal del projecte era l’Hostal de La Gavina.

Escultura d'homenatge a Josep Ensesa a S'Agaró / DdG

Compromès amb l’urbanisme responsable, Josep Ensesa admirava el concepte basat en la ciutat jardí, que combinava els corrents arquitectònics del moment amb els elements del paisatge mediterrani. Va idear una sèrie de cases pensades per atreure l’interès dels que apreciaven l’art i defugien de les pràctiques especulatives del turisme. Seva és la frase “Que la cobdícia d’uns pocs no desmereixi el que és patrimoni de tots’’.

Exposició al Camí de Ronda

La mostra exterior S’Agaró 1924-2024 – Camí de Ronda s’ha inaugurat aquest dissabte, 25 de maig, i romandrà oberta fins el 15 de gener de 2025. L’exposició s’articula al voltant dels continguts claus que conformen la història recent de S’Agaró i el seu emblemàtic Camí de Ronda..

Seguint el Camí de Ronda, s’ha adequat un itinerari a través de panells informatius amb l’objectiu que el visitant conegui la història de S’Agaró i els seus punts més destacats a nivell arquitectònic i paisatgístic. El seu trajecte ofereix unes meravelloses vistes de la Costa Brava.

L’objectiu d’aquest itinerari és endinsar-se en tots els aspectes d’aquest projecte residencial a través de l’arquitectura, la geografia de l’entorn, la vida social i cultural i la seva història. Un dels punts d’interès més emblemàtics és el monument commemoratiu a Josep Ensesa Gubert, situat a la plaça del Mirador.

També estarà disponible l’opció de visites guiades grupals amb reserva prèvia, a càrrec de l’Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.