Comencen les obres del centre de dia i hospital de dia de Palamós

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà va celebrar divendres passat l’acte de primera pedra de “La Porxada”, el nou centre de dia i hospital de dia de Palamós Gent Gran. L’acte va tenir lloc al jardí de Palamós Gent Gran i hi van assistir una vuitantena de persones, representants d’empreses, associacions, particulars i voluntaris que han col·laborat en la Campanya de mecenatge Gent Molt Gran.

Està previst que les obres de La Porada s'allarguin a voltant d'un any.

En una primera fase es cobrirà la porxada actual per donar forma al nou centre de dia i hospital de dia. L'espai, de més de 400 m 2, serà més diàfan, ampli i una entrada independent de la part de residència i atenció sociosanitària del centre. Alhora, tindrà una sortida directa al jardí i un espai propi per a persones amb trastorns cognitius per tal que puguin passejar i deambular quan ho necessitin. En una segona fase, i com a fase final es modificarà la zona de rehabilitació de l’actual centre.

Campanya de mecenatge

La campanya es va iniciar el juny del 2022 i des de llavors ha recaptat més de 60.000 euros. D’aquests, 49.230 € es va recaptar amb la celebració del 1r sopar solidari de SSIBE, el mes de setembre del 2022 i al qual van assistir 170 persones. La resta de diners aconseguits, 11.038 €, han estat fruit de diferents accions de mecenatge i donacions aconseguides fent diferents parades al mercat setmanal, participació en fires i botigues al carrer, una jornada d de pàdel solidari i una activitat d’Empresa Saludable fent una visita a l’obrador del peix de Palamós dels professionals de SSIBE. Tot i que les obres ja estiguin iniciades, la campanya de mecenatge continua activa, així com la venda de marxandatge.