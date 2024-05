Palafrugell crea una comissió tècnica per a redactar la nova ordenança d'estalvi d'aigua

L’Ajuntament de Palafrugell ha creat una Comissió tècnica per a la redacció de l’ordenança d’estalvi d’aigua, amb l’objectiu d’aconseguir un consum més responsable de l’aigua al municipi.

Consideren que la situació dels darrers mesos obliga a una regulació de l’ús de l’aigua per part de la ciutadania, a efectes d’aconseguir un consum responsable d’aquest bé escàs, per la qual cosa s’ha decidit la creació d’aquesta nova comissió de caràcter tècnic.

Segons l’alcalde del municipi, Juli Fernández, “aquest és un nou cas per seguir treballant en la millora i control del consum de l’aigua. La situació canviant i l’episodi de sequera és greu i cal treballar de manera acurada en la millora de la sostenibilitat i el medi ambient”.

Des de l'Ajuntament apunten que aquests darrers anys, s’està produint una modificació de la temperatura i de la resta de variables del clima amb una velocitat i intensitat sense precedents en la història de la humanitat causada per l’activitat humana, amb unes conseqüències tant pel medi ambient com per a les persones, fenòmens meteorològics extrems, onades de calor més intenses, duradores i freqüents, així com incendis forestals i sequeres. Aquests impactes provoquen, alhora, danys econòmics i socials que seran cada vegada més greus, com danys en collites i en la producció alimentària o riscos per la salut.

Per aquest motiu, en aquest context l’Ajuntament de Palafrugell, ja va acordar al mes de febrer suspendre la tramitació de llicències d’obres de piscines, amb l’objectiu d’estudiar la reforma o el desenvolupament de la normativa urbanística en relació amb les piscines en el terme municipal pel període d’un any.