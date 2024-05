Palamós rep sol·licituds de 21 comunitats per accedir a fons europeus per a la millora d'habitatges

Les comunitats de propietaris de Palamós ja han iniciat els tràmits de sol·licitud d’ajudes Next Generation per a la millora i rehabilitació d’edificis, dins un procés que es tancarà definitivament el 30 de juny. La xifra és actualment 21 i se n'hi podrien sumar cinc més abans d'acabar el termini.

Les obres que se subvencionen són per a la millora energètica de l’edifici i de l’accessibilitat. S’inclou la instal·lació del folrat a la façana de l’edifici i de la ubicació d’ascensor, així com la col·locació de plaques fotovoltaiques. La subvenció que perceben els veïns per tots aquests treballs és de l’entorn del 82% del cost total.

L’execució d’obres s’haurà de fer durant l’any 2025 i el primer semestre de 2026, per la qual cosa cal tancar ara la línia de finançament, i d’aquesta manera garantir els terminis necessaris per a elaborar i gestionar la documentació tècnica necessària, que permeti la tramitació de les sol·licituds de les comunitats participants.

L’Oficina Tècnica de Rehabilitació Municipal, depenent de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palamós, tancarà el proper 30 de juny, el període perquè les comunitats puguin acollir-se a les ajudes per a la rehabilitació d’edificis en l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP), que en el cas de Palamós són immobles que s’ubiquen en els sectors de Mas Guàrdies i de l’avinguda de Catalunya, construïts tots ells a la dècada dels 70.

Les previsions inicials del nombre de comunitats participants al municipi, han estat llargament sobrepassades, i amb la vintena actual, el finançament de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per aquest programa podria arribar als 8.000.000 € per a Palamós. En aquesta xifra s’inclou les ajudes genèriques previstes per a les comunitats, però també les ajudes específiques per a les famílies vulnerables econòmicament, establint línies de bestretes en el pagament de les ajudes.

Més enllà del 30 de juny, des de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació Municipal es continuarà treballant en la gestió comunitària de les subvencions atorgades, i d’aquesta manera poder preparar el procés d’obra de rehabilitació dels edificis.

Oficina de rehabilitació

L’Ajuntament de Palamós ha creat l’Oficina Tècnica de Rehabilitació Municipal, per a la realització de tasques de suport i acompanyament a les comunitats, vinculades a la gestió dels tràmits per als sol·licitants a aquestes ajudes, assumint el cost de la redacció dels respectius projectes i de la documentació tècnica necessària.