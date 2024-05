Més de 350 alumnes d'escoles de Palafrugell van al teatre per conèixer els consells per a una revetlla segura

Més de 350 alumnes d'escoles de Palafrugell han anat aquest dimecres al teatre per conèixer els consells per a una revetlla de Sant Joan segura.

Protecció Civil de la Generalitat ha organitzat al Teatre Municipal la representació de l’obra de teatre A foc lent, una activitat que s’emmarca en la campanya de sensibilització ‘Revetlles amb Precaució’. Els alumnes pertanyien als cursos de 5è i 6è de primària de les escoles Vedruna, Carrilet, Barceló i Matas, Tores i Jonama, Sant Jordi i Pi Verd.

Fa nou anys que es representa aquesta obra de teatre, i fins ara l’han vist uns 9.000 alumnes d’escoles i instituts. Enguany es faran representacions també en set municipis més: Manlleu, La Sènia, l'Hospitalet de Llobregat, Altafulla, Barcelona, Les Borges Blanques, i Palau-solità i Plegamans

L’obra de teatre ‘A foc lent’, interpretada per la companyia Milnotes, explica les anècdotes de tres joves durant la nit de Sant Joan. Amb aquesta iniciativa, Protecció Civil vol apropar els consells de seguretat per gaudir d’una revetlla segura als joves de forma amena i dinàmica.

A la representació de Palafrugell hi han participat la responsable d’informació de Protecció Civil, Xesca Baró, el tècnic de Protecció Civil a les comarques de Girona, Carles Domingo, així com membres del voluntariat de Protecció Civil de Palafrugell i del Sistema d’Emergències Mèdiques SEM, que han ensenyat als menors a com utilitzar els petards de forma segura i com actuar en cas de cremades, informa Protecció Civil.