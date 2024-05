Platja d'Aro augmenta les sancions per conductes incíviques

Platja d'Aro (Baix Empordà) prohibeix l'ús de disfresses, ninots o objectes "de caràcter sexual" als comiats de solter o a celebracions de grups. L'alcalde de la població, Maurici Jiménez, ha remarcat que la nova ordenança de civisme i convivència, aprovada al ple dilluns, augmenta les sancions i incorpora algunes de les conductes incíviques que han detectat que causen problemes de convivència. El cap de la Policia Local, David Puertas, ha posat un exemple recent d'un d'aquests comiats de solter que va derivar en molèsties perquè, ja de matinada, el grup anava amb música alta i van lligar el nuvi a un fanal amb cinta aïllant. Són conductes, remarca Jiménez, que "sobrepassen" les normes de convivència i que volen combatre amb l'ordenança.

L'Ajuntament ha aprovat inicialment la nova ordenança i la previsió, un cop enllestida la tramitació, és que entri en vigor per volts de Sant Joan. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha explicat que el nou text augmenta les sancions per conductes incíviques i que inclou, com a novetats, algunes de les casuístiques detectades i que fins ara no es podien multar.

És el cas dels comiats de solter o de les celebracions en grup a la via pública. Jiménez no amaga que la voluntat política hauria estat impedir que les festes en grup d'aquest tipus que provoquen molèsties es poguessin continuar fent, però normativament no ho podien fer. Per això, han resolt prohibir les conductes que "travessen" els límits de la convivència, com ara portar aparells de música a volum alt o l'ús "d'elements sexualitzats". En concret, l'ordenança recull: "Es prohibeix transitar o romandre a la via o espais públics sense roba o únicament en roba interior; amb roba o complements que representin els genitals de l'ésser humà o amb ninots o nines de caràcter sexual". I afegeix, a més, que no es poden fer activitats "que deteriorin o embrutin" l'espai públic o que comportin aglomeracions al carrer.

Ni tors descobert ni música al carrer

El cap de la Policia Local de Platja d'Aro, David Puertas, ha remarcat que són comportaments que provoquen queixes i ha posat com a exemple un comiat de solter recent, quan el grup anava pel carrer ja de matinada amb música alta i, quan els agents van arribar al lloc, van veure que havien encintat el nuvi a un fanal i que la resta d'integrants de la celebració el corejaven al voltant. Segons l'ordenança, les infraccions lleus se sancionaran amb 300 euros, les greus amb 750 i les considerades molt greus amb 1.500. Jiménez ha concretat que han augmentat el rang de les sancions i que infringir la normativa a partir del juny suposarà haver d'afrontar multes més altes (en l'anterior, les lleus eren de 150 euros).

Una altra de les novetats de la nova ordenança és aquest punt relacionat amb el fet de no poder anar pel carrer amb el tors descobert o amb roba interior o banyador. L'alcalde ha explicat que es prohibeix fer a tot l'eix comercial i es permet únicament a la zona del passeig marítim. "Hem ampliat la zona on no es pot anar en banyador", ha dit.

L'ordenança també dedica un apartat a la música al carrer sense autorització. Maurici Jiménez ha concretat que han detectat un increment de persones que toquen instruments a la via pública i que les multes que els imposaven fins ara no tenien efecte dissuasiu. El nou text preveu poder requisar els instruments en cas de reincidència: "La Policia Local avisarà l'infractor en la primera denúncia que se'ls podrà comissar els instruments o estris utilitzats per exercir l'activitat, en cas de reincidència i per evitar la comissió de noves infraccions". El comís durarà set dies en la segona denúncia i un mes en la tercera i següents.

Aigua i bosses pels excrements de gos

Una altra de les conductes incíviques que volen perseguir, dotant de "més eines" la Policia Local per imposar les sancions, és la dels amos de gossos que no recullen els excrements. L'alcalde ha explicat que és una conducta que sovint quedava impune en l'anterior ordenança perquè els propietaris d'animals se'n cuiden bé prou de no fer-ho davant de la policia. Per això, han decidit adoptar "una mesura que en altres municipis està funcionant molt bé", que és obligar els amos de mascotes a portar aigua i bosses. "Si no ho porten, ja denota una intenció de no complir", ha dit.

De la mà del sector

La primera tinenta d'alcalde i regidora de Turisme, Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació, Imma Gelabert, ha concretat que estan dissenyant una campanya informativa, de la mà dels operadors turístics i el sector privat, per implementar la nova ordenança. Segons ha exposat, la intenció és que siguin els mateixos allotjaments o empresaris turístics qui puguin informar els visitants de les normes de convivència: "Volem que continuïn venint però complint amb les normes de civisme".

El cap de la Policia Local ha recordat que Platja d'Aro és una de les joies turístiques de la Costa Brava i que atrau molts visitants. De fet, ha posat xifres damunt la taula per demostrar l'increment de població que tenen a l'estiu perquè, segons han comprovat amb els lectors de matrícules, un cap de setmana d'agost poden entrar i sortir del municipi més de 115.000 vehicles, que es tradueix en unes 350.000 persones més. Això, amb una plantilla de 49 efectius.

La plantilla incorpora ara dotze policies interins, que es dedicaran a "reforçar" aquells llocs on fins ara no podien ampliar la cobertura com és el passeig marítim o l'eix comercial. "Serà una millora. No podrem erradicar la delinqüència o les actituds incíviques, però sí reduir-les o minimitzar-les", ha conclòs Puertas.