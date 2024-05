El 80% de les entrades de la Cantada d'Havaneres, venudes en dues hores

En només 2 hores es van vendre el 80% de les entrades per a la 57a edició de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, les quals es posaven a la venda ahir dimecres dia 29 de maig.

L’organització de la tradicional Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell va anunciar fa uns dies els grups participants a la Cantada. Aquest any, els elegits per participar en la cantada d’havaneres més popular del país seran: Arjau, Els Cremats, Peix Fregit i les Anxovetes. Enguany, l’artista convidada serà la Mariona Escoda, que va ser guanyadora de la 1a edició del programa de Tv3 Eufòria.

Els grups que s’enfilaran a l’escenari del Port Bo han estat escollits a través de la decisió, totalment consensuada, d’una comissió integrada pels components de tots els grups locals de Palafrugell, que son referència en el món de l’havanera.

Davant de la renúncia de l’antic director artístic Francesc Sánchez Carcassés, l’IPEP (Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell) va reunir tots els grups de Palafrugell per plantejar la direcció artística de la cantada. En aquesta reunió els grups no van trobar cap persona que fos prou imparcial a tots els grups, que pogués agafar el relleu de l’anterior director artístic, i es va decidir formalitzar una comissió, que agafés la responsabilitat de tirar endavant el programa de la 57a Cantada.

Aquesta mateixa comissió va establir el nou sistema d’elecció dels grups, on cada any hi haurà tres grups locals, un de fora i un artista conegut que ve d’un àmbit musical diferenciat si s’escau. Enguany, tots van decidir que dins el nou sistema rotatiu, els grups que quedessin fora serien Neus Mar Grup i el Port Bo. Amb aquest darrer grup, se segueix el mateix criteri que en el seu moment va afectar al Peix Fregit, ja que quan van deixar de tocar-hi els membres històrics va deixar l’assiduïtat de les actuacions. Així, ara el Port Bo, entra en aquesta rotació degut a que actualment tampoc conserva cap membre històric. Ja a l’any 2012 no van estar al cartell, però a la programació global de les activitats paral·leles de la Cantada fent duet amb la cantant Nina.