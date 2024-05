La Bisbal aprova la incorporació de 715.500 euros per noves inversions i actuacions prioritàries

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha aprovat la incorporació de 715.000 euros a noves inversions i actuacions prioritàries.

Els fons, procedents del romanent líquid de tresoreria, serviran per finançar actuacions com el projecte per a nou Pavelló d'Esports amb 150.000 euros. La modificació de crèdit es va aprovar en el ple passat.

També s'espera suplementar novament les obres de les Escoles Velles; o les millores en instal·lacions esportives (84.194 euros). Altres inversions previstes són: millores instal·lacions Teatre Mundial (50.000); a la Biblioteca (50.000); a l'àrea de Medi Ambient (25.000), a les instal·lacions de la residència geriàtrica (75.500) o la llar d'infants (30.000). S'hi contemplen subvencions a Empordà Music Festival (10.000); al Bisbal Bàsquet Lliga (50.000), a la Gent Gran (3000) o els honoraris per a la redacció del pla especial comercial (18.000), entre altres.

Des de l'Ajuntament destaquen el projecte del pavelló nou i la inversió per adaptar l'actual Pavelló d'Esports a la nova categoria de la lliga LEB Plata, o l'ajuda al club Bisbal Bàsquet per tal d'ajudar a sufragar l'increment de pressupost que suposarà competir en tercera categoria del bàsquet estatal.

L'alcalde, Òscar Aparició, destaca l'ascens del primer equip a la tercera categoria estatal com una "excel·lent" notícia per al club i per a la població. "El club portarà el nom de la ciutat arreu de la geografia espanyola", ha dit Aparicio que considera que "és un repte de ciutat i necessitem la col·laboració de tothom, des de treballadors municipals, a ciutadania, entitats de la ciutat i empreses, per tal d'intentar aprofitar aquesta gran ocasió i fita de l'esport bisbalenc que ajudarà a tota la ciutat".

Les Escoles Velles

Des del govern també assenyalen la incorporació de 150.000 euros que se sumen als 175.000 aportats el mes d'abril per suplementar les obres de les Escoles Velles. L'alcalde ha lamentat "que per la improvisació de l'anterior govern de fer un projecte de pressa i corrents per presentar-nos a una convocatòria de subvencions ens trobem amb el greu problema que hi ha mancances greus en el projecte que han portat a haver de complementar en més de 325.000 euros o cosa que és el mateix, un sobrecost del 20% del cost de les obres".

Amb aquesta incorporació de romanents, la quantia total incorporada aquest 2024 ja suma un total 1.553.988,58 euros. Segons ha comentat l’alcalde a l’inici de legislatura l’equip de govern tenia dos reptes: «el primer era millorar la capacitat econòmica de l’Ajuntament per a tenir major inversió amb recursos propis (sense incrementar endeutament) i creiem que tant amb l’aprovació del pressupost com amb aquestes incorporacions de romanents ho estem demostrant». D’altra banda, també ha explicat que «el segon repte era incrementar les xifres d’execució pressupostària, repte que creiem que aconseguirem enguany amb una xifra d’inversió molt important, tenint en compte que a hores d’ara ja hem invertit més d’un milió d’euros», ha afegit. L’alcalde també ha volgut subratllar que els anys 2020 i 2021 no es va arribar a aquesta quantia i els exercicis 2022 i 2023 va ser d'1,5 milions d’euros.