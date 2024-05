Desmantellen un cultiu de marihuana i intervenen 8 quilos de cabdells en una casa ocupada de Calonge

Els Mossos d’Esquadra amb la col·laboració de la Policia Local de Calonge han desmantellat una plantació de marihuana en una casa ocupada al municipi i han intervingut 8 quilos de cabdells.

Com a resultat de la intervenció, han detingut un home i també investiguen la seva parella. Ambdós vivien il·legalment al domicili on havien defraudat més de 27.000 euros amb la llum punxada.

L'arrestat té 41 anys, ja comptava amb antecedents policials i està acusat de ser presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols van tenir coneixement que en un domicili ocupat del carrer Doctor Barraquer de Calonge hi podria haver una plantació de marihuana. La investigació va determinar que un home i una dona serien els encarregats del cultiu i a més ocupaven la casa per viure-hi.

Part dels cabdells intervinguts a Calonge / Mossos

Dues sales pel cultiu

El dimarts 28 de maig van portar a terme l'entrada i perquisició conjuntament amb la Policia Local de Calonge. Un cop a dins van constatar que la plantació estava instal·lada en dues sales perfectament condicionades pel cultiu exclusiu d’aquesta droga.

Els agents van intervenir 476 plantes i 8,3 quilos de cabdells de marihuana secs repartits en diverses bosses així com tot el material i productes necessaris per al seu conreu.

A banda, també van confirmar que la llum estava punxada, ja que el consum no es registrava per la xarxa, i per tant sense passar pel comptador. La companyia elèctrica va valorar la defraudació de l’electricitat amb 27.322 euros.

A dins la casa els policies van detenir l’home i la seva parella va quedar investigada.

El detingut, que ja comptava amb antecedents, va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. Respecte a la investigada serà citada pròximament per declarar davant l’autoritat judicial.