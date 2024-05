Tres detinguts per robar en supermercats de Palamós en dos dies

Tres detinguts en dos dies per robar en supermercats de Palamós. Això és el que ha ocorregut aquesta setmana a la població del Baix Empordà.

La Policia Local Palamós va enxampar el dimarts dos furters que van sostreure productes valorats en més de 1.000 euros de dos supermercats de la població. Ambdós arrestats són estrangers.

El primer cap va succeir al vespre del dia 28 quan la policia va rebre l'avís d'un furt a un supermercat de l'avinguda Catalunya. Van ser els treballadors que el van enxampar quan volia passar amb la mercaderia robada per caixa. La Policia Local s'hi va personar i va confirmar els fets. D'altra banda, la policia va detenir un còmplice del lladre que anava en un vehicle i passava a recollir el seu company en una zona pròxima del supermercat. Els agents en veure-ho sospitós, van fer-lo aturar i en escorcollar el vehicle van trobar-se diversos productes sostrets i per valor en total de més de 1.000 euros. La mercaderia era de dos supermercats de la població. Davant de les evidències, ambdós homes van quedar detinguts.

D'altra banda, aquest dimecres tarda, la Policia Local va detenir una dona, també estrangera, per un altre furt en un supermercat de la població. En aquest cas, va emportar-se productes per valor de menys de 300 euros. La dona no va aportar-los cap documentació en ser registrada i va acabar detinguda pels fets.

Aquest tipus de robatoris en supermercats solen ser perpetrats per grups de furters organitzats i de fora. Es desplacen als municipis a cometre el cop i després se'n tornen al seu lloc d'origen, sovint l'àrea metropolitina de Barcelona.

