La 8a Oncoswim recapta més de 100.000 euros per a la recerca del càncer de mama triple negatiu i l'ajuda als malalts

La 8a edició de l'Oncoswim ha batut rècord de recaptació superant els 100.000 euros, entre les dues travessies sòlidàries en aigües obertes celebrades aquest dissabte. La majoria provenen de les donacions dels equips que han resseguit nedant els 30 km de l'Estartit a Calella de Palafrugell (Baix Empordà), però també de la travessa popular d'1,6 km que surt des de Llafranc. Els donatius es destinaran en un 70% a la recerca del càncer de mama triple negatiu, un dels més agressius i amb molta incidència en dones joves, i en un 30% als serveis d'ajuda a malalts de càncer i familiars. Organitzada conjuntament pel CN Radikal Swim i la Fundació Oncolliga Girona, l'Oncoswim ha aportat més de 300.000 euros a la investigació del càncer de mama.

L'esdeveniment ha batut enguany tots els rècords i ha superat per primera vegada els 100.000 euros en donatius. La xifra és la suma del que han recaptat els equips que han fet la travessia de 30 km (100.122 euros) i les inscripcions a la Milla Solidària, una nedada popular d'1,6 km entre Llafranc i Calella de Palafrugell (Baix Empordà).

Els fons es destinaran en un 70% a la investigació del càncer de mama triple negatiu i en un 30% al sosteniment dels serveis d'ajuda als malalts de càncer i familiars que ofereix l'Oncolliga. La plataforma de donatius continua oberta perquè tothom que vulgui col·laborar pugui fer la seva aportació.

D'entre les aportacions solidàries, l'organització ha volgut destacar la tasca duta a terme per l'equip Els Peixets del Golfet, que ha aconseguit una suma de gairebé 46.000 euros. Altres equips que també han destacat per les donacions aconseguides han estat GEiEG-Oncollokis 6.0 (6.263 euros) i Tornada a la Calma (5.576 euros).

La travessia Oncoswim s'ha celebrat aquest dissabte mantenint la mateixa estructura que en edicions anteriors, amb sortida a l'Estartit i arribada a Calella de Palafrugell, passant per les Illes Medes i les Illes Formigues. En total, 30 km de natació en aigües obertes que cada equip tria si vol fer nedant tots junts alhora o fent relleus. Com que es tracta d'una prova molt exigent físicament, l'organització fa acreditar als participants que tenen capacitat per a realitzar-la, és a dir, que han de ser capaços de fer 3.000 metres en piscina en menys d'una hora. Durant la travessia, cada equip està acompanyat en tot moment per una embarcació de suport amb patró.

La sortida es va fer de manera esgraonada a partir de les set del matí des del port de l'Estartit i els primers nedadors van arribar aquest dissabte a la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell a tres quarts de dues del migdia. A l'arribada, hi havia un avituallament a càrrec dels voluntaris d'Oncolliga a Palafrugell.

Aquest any, com a novetat, l'esdeveniment es va tancar amb una festa final al Centre Fraternal de Palafrugell durant la qual es va fer entrega de les insígnies i diplomes als participants i la foto oficial amb els xecs simbòlics de la quantitat recaptada. A l'acte hi van assistir l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández; la doctora Gemma Viñas; una de les investigadores del projecte finançat amb fons d'Oncoswim i la presidenta d'Oncolliga Girona, Paqui Badosa.

Més de 300.000 euros per a la recerca

L'Oncoswim està compromès des de la primera edició, l'any 2016, amb la investigació del càncer de mama triple negatiu, un subtipus de càncer molt agressiu que afecta sobretot dones joves. Els donatius es destinen a finançar la recerca que du a terme el Grup de Recerca en Noves Dianes Terapèutiques (TargetsLab) de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona i l'Institut Català d'Oncologia, liderat per la doctora en bioquímica Teresa Puig i l'oncòloga Gemma Viñas. En total, sumant la quantitat recaptada en aquesta 8a edició, l'Oncoswim ha finançat aquesta línia d'investigació amb més de 300.000 euros.

Gràcies a aquest finançament, l'equip TargetsLab ha pogut aprofundir en el coneixement de la biologia del tumor estudiant la població de cèl·lules mare tumorals que contribueixen a la resistència al tractament de la quimioteràpia. A més a més, s'han descrit els canvis immunitaris que es produeixen en el tumor durant el tractament, per tal de desenvolupar estratègies terapèutiques basades en la immunoteràpia.

El grup d'investigadors també ha col·laborat, gràcies a l'Oncoswim, en el desenvolupament de cultius 3D que permeten estudiar les cèl·lules tumorals reproduint les condicions reals en què es troben en l'organisme. "Les futures edicions de l'Oncoswim permetran continuar la línia de recerca per confirmar els resultats obtinguts de l'estudi d'aquesta població de cèl·lules mare i el canvis immunitaris, així com ampliar l'estudi molecular del tumor en aquestes pacients per tal de buscar noves i millors dianes terapèutiques", ha explicat la doctora Viñas.