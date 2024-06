Dos empordanesos resseguiran corrent el perímetre del Baix Empordà per recaptar diners per la lluita contra la leucèmia

Dos empordanesos aficionats a córrer per muntanya resseguiran el perímetre del Baix Empordà per recaptar diners per la lluita contra la leucèmia. Els fons aniran íntegrament destinats a la Fundació Josep Carreras. El repte de 120 quilòmetres que s'han marcat el completaran entre el 28 i el 29 de juny, amb sortida i arribada des del pavelló municipal de Mont-ras. Òscar Carol se suma en aquesta edició a David Fuster, que el 2022 ja va completar el repte de fer una marató de muntanya cada mes per aportar fons a l'Oncolliga. Aquest cop, a banda del que es reculli, volen conscienciar sobre la importància de fer-se donant de medul·la. "Un dels objectius principals és aconseguir que més gent es faci donant, que és molt senzill", expliquen.

A les sis de la tarda del 28 de juny, Òscar Carol i David Fuster començaran el repte que s'han marcat: resseguir corrent el perímetre de la seva comarca, el Baix Empordà. La sortida de la prova es farà a la tarda "per evitar les hores de més calor" des del pavelló de Mont-ras. Calculen arribar al mateix punt de nou al cap d'unes divuit hores en una prova en què recalquen, però, que "el temps no és el que importa més". "Volíem que el nostre 'hobby' servís per ajudar a la gent", diuen.

Incentivar donants de medul·la

L'objectiu de la fita és recaptar fons per destinar-los a la investigació de la leucèmia, que es destinaran íntegrament a la Fundació Josep Carreras, així com conscienciar la població de la importància de fer-se donant de medul·la. "No costa res i al final serveix per ajudar gent i, sobretot, per salvar vides", explica David Fuster.

En concret, els interessats a fer-se donants de medul·la només cal que avisin que volen ser-ho quan donen sang. En aquell moment, se'ls n'extreu una mica més per analitzar-la i poder entrar les característiques del nou donant en una base de dades. Després, si mai es detecta que hi ha una persona compatible que necessita un trasplantament de medul·la òssia, es crida el donant per fer la intervenció.

Col·laborar amb el repte

Per col·laborar amb aquest repte contra la leucèmia, els atletes expliquen que un camí és el d'apuntar-se al registre català de donants de medul·la i que també es pot fer amb una aportació econòmica al repte "km de vida" a través del portal 'Mi grano de arena'.

De moment, han recaptat en línia un 12% dels 1.000 euros que s'han marcat a l'aplicatiu. Tot i això, afirmen que no hi ha un topall perquè "com més fons es puguin recollir, millor".

A més, durant el repte se'ls podrà anar a animar als diferents pobles pels quals passaran corrent. Els punts del recorregut els aniran revelant el dia de la cursa a través de les seves xarxes socials. Això serà possible gràcies al suport d'amics i familiars, que també s'ocuparan dels avituallaments necessaris per completar el repte.

Per últim, qui vulgui podrà donar suport als corredors el 29 de juny a l'arribada al pavelló de Mont-ras, on s'ha programat una sessió de música a càrrec de DJ Arzonists i on s'instal·larà un bar solidari que continuarà recaptant fons per la lluita contra la leucèmia. A més, també hi haurà una carpa de la fundació amb informació sobre la leucèmia i com fer-se donant de medul·la, així com articles per col·laborar amb la causa.

En la cursa per aconseguir assolir el repte, els corredors compten també amb el suport de diversos patrocinadors. Sphere Pro els subministra la roba per córrer i Recuperation, la nutrició. A més, la festa d'arribada serà possible gràcies a la col·laboració d'Avicola Maria, La Fleca de l'Empordà, DJ Arzonists, Associació ACRM i l'Ajuntament de Mont-ras.