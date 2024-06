Aina Hontangas guanya el Premi de Recerca promogut per la CUP Palamós Vila-romà

Aina Hontangas Moga ha estat la guanyadora del Premi de Recerca promogut per la CUP Palamós Vila-romà

La tercera edició del Premi de Recerca Unitat Popular recau en un treball sobre la presència de plàstics al peix de consum.

Enguany s'ha celebrat la tercera edició del Premi de Recerca Unitat Popular que convoca l'Assemblea Local de la CUP Palamós Vila-romà

El premi de 500 euros té la finalitat de promoure l'esperit crític i reivindicatiu entre el jovent que estudia batxillerat al municipi i prepara o presenta els treballs de recerca. Aquesta és una més de les accions polítiques que l'assemblea local realitza per tal de retornar al poble els diners públics rebuts per la seva activitat política.

En la present edició s'han presentat un total de quatre treballs de recerca que abordaven, principalment qüestions d'àmbit sanitari i mediambiental. Per tal de valorar adequadament els treballs, l'assemblea local va traslladar l'encàrrec a tres persones que han estat els membres del jurat: Adrià Valero, Joan Bou i Narcís Serra. Al celebrar-se la reunió, el passat mes de maig, el jurat va decidir, per consens i unanimitat, el treball guanyador.

El jurat va coincidir en premiar el treball de recerca "Peixos plastificats?" d'Aina Hontangas Moga, alumna del centre Vedruna Palamós. El treball constata la falta de sensibilització de la societat pel que respecta a la contaminació plàstica del mar, així com demostra, mitjançant la dissecció, la presència de plàstics a l'interior d'alguns dels exemplars analitzats. Els diferents membres del jurat varen valorar positivament aquest treball pel seu llenguatge planer i entenedor, així com l'acurat ús del mètode científic en l'estudi. Així mateix també va valorar-se positivament el recull bibliogràfic i la inclusió de notes a peu de pàgina per aportar la informació necessària al lector. Malgrat tot, també es plantejaven altres possibles reptes, malgrat ser coneixedors de les limitacions d'un treball de recerca, com podrien ser l'obertura del ventall de peixos analitzats o la presència de plàstics en els municipis costaners i al litoral.

L'entrega del diploma acreditatiu de l'obtenció del premi va fer-se la setmana passada (dimecres 29 de maig) a l'antic Punt Jove de Palamós, amb la presència del regidor actual, Alexandre Weltz, la regidora de la passada legislatura, Roser Huete, i un dels membres del jurat, Narcís Serra.