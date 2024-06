El Carroussel Costa Brava porta 20.000 persones a Palafrugell

Nervis, molts mesos de preparació, d’imaginació, de sacrifici i de molta feina per a que surti a la perfecció i de la millor manera possible el Carroussel Costa Brava. Palafrugell va ser ahir la capital mundial de la diversió, amb els carrers de la vila plens de llum, música, colors i festa, molta festa. Enguany, més de 20.000 persones van estar seguint el gran Carnaval de Carnavals, en una desfilada que es va allargar més de tres hores i que va estar el punt culminant de la 62ena edició de les Festes de Primavera de Palafrugell.

Participació de carrosses

En total 28 colles van ser les participants en aquest esdeveniment de la primavera que té un gran ressò arreu del país a nivell de les tradicions populars, ja que el Carroussel Costa Brava és Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional.

Com és habitual, cada any, la desfilada la van iniciar les colles d’animació per engrescar tots els espectadors, del municipi o també arribats de moltes altres localitats de la província de Girona i, fins i tot, des de Barcelona o Tarragona. Les primeres colles a desfilar, per tant, van ser La Tustarrada, Cheerleaders 2.0 i Els 4 arreplegats que són de Palafrugell i els Gripats de Palamós, Quermània de Pals, la Penya Carnavalesca, Els Titots d’Olot i els Esbojarrats de Calonge.

Pel que fa referència a les colles locals que formen part de les carrosses inèdites, hi van participar les colles Confetti, EKSI, tot al 17, Garnatxa, Els Incorrectes, Diversàlia, Dàlmates, Imaginació i Imparables. Entorn de les carrosses no inèdites hi va haver 4 representants: Sense Vàlvules i els Makis de la Bisbal d’Empordà; els Pipots de Palamós i l’Esplai Carnavalístic dels Monjos de Santa Margarida i Els Monjos.

Amb relació a les comparses inèdites les colles locals van ser representades per Els Trompats, The Queens i la colla Associación Latina de Palafrugell.

Finalment, a l’apartat de comparses no inèdites, van prendre part a la desfilada 5 colles: la Carrossa de la Ràpita, de Sant Carles de la Ràpita; la colla Xiulet - els amics del carrer Santa Creu, de Sant Feliu de Llobregat; Quin perill de Palamós; els Gínjols d’en Bas de Sant Esteve d’en Bas i els Voltors de la Bisbal. Un cop acabada la desfilada es va fer un concert amb La Reina del Pop i Kharlos Selektah.