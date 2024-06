La Bisbal d’Empordà endurirà les sancions per conductes incíviques

La Bisbal d’Empordà treballa en una modificació de l’Ordenança Municipal de Civisme «per tal d’incrementar l’efecte dissuasiu de les conductes incíviques». L’objectiu fonamental d’aquesta modificació és que els Mossos d’Esquadra «puguin aplicar sancions a partir de l’ordenança municipal bisbalenca», expliquen des de l’Ajuntament.

Aquest enduriment de les sancions contra l’incivisme va ser un dels punts clau de la Junta Anual de Seguretat Ciutadana, la qual es va portar a terme el passat dimecres. La reunió va ser presidida Xavier Dilmé, el regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal i va comptar amb la participació dels cossos policials de Mossos d’Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional. La trobada va servir per analitzar la situació actual de seguretat ciutadana i per parlar de l’enfocament futur dels mesos vinents. Tot i que van assegurar que «el balanç de la feina feta és positiu», van fer una crida a continuar treballant conjuntament.

A més, la reunió va voler fer incís en les actuacions amb multireincidents, una problemàtica per la qual diversos ajuntaments del Baix Empordà van demanar reunir-se amb la fiscal en cap de les comarques gironines. «Ha estat molt important sentir a la fiscal en cap dir que Ajuntaments i Fiscalia compartien l’objectiu que els multireincidents no estiguin al carrer», va explicar Dilmé al mes de març, quan va sortir de la reunió amb la fiscal.

Un altre dels punts tractats a la Junta Anual de Seguretat va ser la salut pública, avaluant la tasca que s’està desenvolupant al municipi al voltant de les substàncies estupefaents. Finalment, es van analitzar els protocols d’actuació establerts entre Policia Local i Mossos pel que fa a les ocupacions il·legals.

Dilmé va agrair «la bona predisposició que hi ha per part dels cossos policials per treballar conjuntament pel bé de la ciutadania de la Bisbal». A més, el regidor també va explicar que «la voluntat de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà és continuar treballant amb duresa contra els multireincidents, la salut pública, les ocupacions il·legals i l’incivisme».

«Hem de continuar exigint»

«Estem satisfets per la feina policial, però hem de continuar exigint a l’administració de Justícia que es posi les piles per tal que aquesta feina no quedi en res, pensem que és una exigència d’una gran majoria social», va concloure el regidor.