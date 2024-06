Un lladre s'encara amb la policia després d'entrar a robar en un domicili de la Bisbal d'Empordà

La Policia Local de la Bisbal i els Mossos d'Esquadra han detingut un presumpte lladre que, després d'entrar a robar en un domicili d'una urbanització de la població, s'havia amagat en una zona boscosa. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, poc després de les nou del vespre de diumenge, un veí de la urbanització del Remei va trucar alertant que un home que havia comès un robatori s'havia ocultat enmig de la vegetació, prop del lloc dels fets. Quan les patrulles van arribar al lloc, el van localitzar. El sospitós, indica el consistori, va tenir una actitud desafiant cap als agents, que el van poder acabar arrestant. L'home, de 32 anys i nacionalitat marroquina, té set detencions prèvies per fets semblants.

La Policia Local sospita que podria ser l'autor de diversos robatoris que hi ha hagut al municipi les darrers setmanes, així com altres a poblacions veïnes.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Dilmé, considera "una vergonya" que una persona detinguda varies vegades in fraganti els darrers dies, tant per Mossos com per la Policia Local, "sigui al carrer". El regidor afegeix que aquest tipus de situacions creen una forta alarma social: "La ciutadania exigeix a les administracions que fem la nostra feina i si la policia fa la seva, la Justícia també ha de fer la seva, i en aquest cas no la fa i estem molt cansats que aquesta situació es vagi repetint una vegada i una altra".