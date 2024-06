Sant Feliu comprarà una finca per fer habitatge protegit

El Ple Municipal de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat en una sessió extraordinària l’adquisició d’un crèdit de 596.159 euros per fer front a la compra de sòl per destinar-lo a habitatge protegit. Es tracta d’una finca situada a l’antiga fàbrica Trachsler, entre els carrers de Jaume Gras, Huguet i Antoni Ferrer.

El regidor d’Urbanisme, Josep Saballs, ha explicat durant el ple que el pressupost destinat per la compra és de 760.000 euros, i que una part ja s’havia reservat en els últims pressupostos. Es preveu construir-hi 65 habitatges públics. El govern municipal està pendent de l’aprovació de la Generalitat, i preveu formalitzar la compra a finals de juliol, ja que, segons ha indicat el regidor, el fons propietari de la finca s’ha mostrat conforme amb l’oferta de venda de l’ajuntament. «Estem en el camí, i ho dic amb tota la prudència, de poder culminar l’operació», ha indicat.

Una finca «ja adquirida»

L’adquisició d’aquesta finca per fer habitatge públic ja es va intentar fer el 2021, segons ha recordat el grup municipal Guíxols des del Carrer, que ha criticat que «tot el que es va dir llavors no era cert, ja que la finca mai es va arribar a adquirir fins al dia d’avui». A través d’un comunicat, la formació assegura que fa tres anys, l’Ajuntament va anunciar que la compra permetria construir 35 habitatges protegits, així com urbanitzar una plaça pública, i que la tramitació administrativa s’allargaria uns dos anys. Es preveia que l’inici de les obres fos per l’any 2024. «Un inici d’obres contemplat en el mateix Pla Local d’Habitatge, aprovat l’any 2022 i que rebaixava el nombre d’habitatges a 23». En aquest sentit, el portaveu de la formació, Jordi Lloveras, ha lamentat el retard en la construcció dels habitatges, que "impediran complir el calendari establert al Pla Local d’habitatge".

En la sessió plenària, l’alcalde Carles Motas ha explicat que la compra no es va poder materialitzar el 2021 per un desacord d’última hora dels venedors, que es van acabar fent enrere. «Per això vam dir que l’havíem comprada, perquè estàvem asseguts davant el notari, nosaltres amb el xec i ells amb les claus, però no va sortir bé», ha aclarit el batlle.