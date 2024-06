Cremen una quinzena de contenidors de matinada a Platja d'Aro

Matinada moguda pels Bombers a Platja d'Aro. Han hagut de treballar durant aquest dimecres en quatre incendis de contenidors en només una hora.

Aquests focs, que s'apunta que podrien ser provocats, han tingut lloc en una àrea propera i entre les cinc i les sis de la matinada. El resultat: han cremat una quinzena de contenidors.

Els Bombers han hagut de mobilitzar-se amb dues dotacions per atendre els serveis.

El primer avís l'han rebut quan faltaven 6 minuts per les cinc de la matinada per dirigir-se al carrer Ginebra. Quan s'hi dirigien, però s'han trobat que al costat del supermercat Esclat -avinguda Platja d'Aro- cremaven quatre contenidors. A banda, les flames també han afectat el lateral d'un vehicle aparcat a causa de l'alta temperatura. A continuació han anat al carrer Ginebra i aquí han apagat un recipient d'emmagatzemar deixalles.

Quan encara no havien tingut temps d'acabar la feina, 8 minuts després de les cinc els han tornat a activar per un incendi similar. En aquest cas al carrer de l'Església, el foc ha afectat quatre contenidors, indiquen des del cos d'emergències. Finalment, a les sis de la matinada han hagut d'anar a un carrer proper, el Ponent, on també hi havia quatre recipients en flames. Han apagat el foc i aquest no ha causat més afectacions.

Aquests incendis gairebé simultanis s'estan investigant per part de la Policia Local de Platja d'Aro. Cal recordar que aquest municipi enguany ha patit algunes onades de crema de contenidors i precisament, el cos policial va arrestar un piròman el mes de febrer per calar foc en contenidors a Castell d'Aro.