Un mort i dos ferits greus en un accident de trànsit a Torroella de Montgrí

Un mort i dos ferits greus en un accident de trànsit a Torroella a Montgrí. Les víctimes tenen entre 20 i 30 anys. La víctima mortal és el conductor del cotxe.

El sinistre viari mortal ha tingut lloc poc abans de dos quarts de sis de la matinada d'aquest dimecres i en el cotxe hi anaven tres homes i han partit una sortida de via amb el cotxe a prop de l'entrada del càmping Delfín Verde a la zona de Mas Pinell de Dalt, en via urbana.

A lloc s'hi han desplaçat la Policia Local de Torroella de Montgrí, els Bombers amb quatre dotacions, el SEM amb tres unitats i els Mossos de Trànsit.

En arribar, s'han trobat el cotxe que circulava en sentit al litoral que havia impactat contra un arbre i que estava fora de la carretera amb tres persones a dins.

Els efectius d'emergències no han pogut salvar la vida al conductor. Mentre que els altres dos ocupants un cop extrets pels Bombers han pogut ser atesos pels sanitaris. Els han evacuat ferits greus a l'hospital Josep Trueta de Girona, asseguren des del SEM.

Les víctimes són treballadors de temporada del càmping Delfín Verde i són originàries de Jaen (Andalusia), indiquen fonts municipals

Pel que fa a les causes de l'accident de trànsit de moment es desconeixen. La Policia Local de Torroella de Montgrí és el cos policial que s'ha fet càrrec de l'atestat i les investiga.

